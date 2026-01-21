許富凱割愛小巨蛋首唱戰袍 以行動支持公益傳遞永續善意

許富凱捐出2021年首次站上台北小巨蛋《拾歌》 演唱會穿著的造形外套。（圖／何樂音樂提供）

金曲歌王許富凱以實際行動響應公益，為1月24日的「-1111循寶夠物節」，特別捐出2021年首次站上台北小巨蛋《拾歌》 演唱會上穿著的造形外套。許富凱分享，這場演唱會不僅是他音樂生涯的重要里程碑，對歌迷而言同樣意義非凡，「把當時的心情與記憶留下來，是一份很珍貴的回憶；這次帶到二手市集，是希望把『拾起美好』的心意延續下去，讓它在另一個人的生活裡繼續發光」。

「-1111循寶夠物節」以負1111提醒社會大眾避免過度消費，並轉化為「福一一一一來」的綠色消費能量，讓愛循環、善意不斷。活動結合企業二手物資、名人愛心拍賣與公益倡議，邀請民眾一起參與，讓消費成為支持公益與環境永續的具體行動。活動當日所有公益義賣與愛心拍賣所得，將全數捐贈予長期投入社會關懷與公益服務的非營利單位，涵蓋運動教育、身心障礙照顧、弱勢兒少及長者關懷、藝術療育、文化平權與青少年培力等多元面向。

廣告 廣告

除了許富凱外，活動也號召多位名人共襄盛舉，捐出具紀念價值的二手物品，包括棒球好手張泰山、味全龍啦啦隊小龍女、宇宙啦啦隊、《夜市王》美麗本人與Alizabeth娘娘、怕胖團、核果人、緯來體育台主播張立群、藝人藤井麻由等。怕胖團捐出2024味全龍大巨蛋開幕戰當天實際穿著、團員署名的球衣；張立群則捐出市面無法購得的 NBA Finals 旅行袋，象徵他重返 NBA 總冠軍賽採訪轉播的珍貴印記，為公益割愛。

本次公益所得捐贈單位包含：中華民國徐生明棒球發展協會、天主教白永恩神父社會福利基金會、多寶藝術學堂、伊甸社會福利基金會、台灣兒童暨家庭扶助基金會附設新北市私立大同育幼院、台灣數位有聲書推展學會、孩子的書屋文教基金會、逆風劇團、高雄市私立小天使家園、屏東縣腦性麻痺服務協會及華山社會福利慈善事業基金會，讓被珍惜的物品不只是再利用，更能轉化為推動社會正向改變的力量。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

網友稱「前總統名字都好怪」 釣出蔡英文本人神回引爆笑

美容店老闆讓「4歲童握方向盤」上路 遭公審竟反嗆：踢到你家祖墳？

海委會又惹議2／陸海空高科技她都能研究？ 爭議不斷考驗管碧玲