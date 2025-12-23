許富凱年底獻禮送粉絲 許願2026迎接更多挑戰

許富凱新歌〈對我祝福〉MV將於23日上架。（何樂音樂提供 ）

金曲歌王許富凱於23日推出年度壓軸獻出椎心創作〈對我祝福〉，在2025年即將結束之前，面對世間紛擾雜念，新專輯尚未發行之前，許富凱希望再以一首新歌當作禮物送給支持他的歌迷，〈對我祝福〉就是他的音樂心意。

推出距離上一張專輯發行《五木大学》已相隔兩年，細數期間許富凱不只以歌者身分參與實境節目，更演出《五木大学－夜の女王櫻子媽媽》許富凱點唱機音樂劇，並拿下第一屆台北戲劇獎最佳音樂劇類男主角，再有各類演出活動佔滿行事曆與歌迷相會，也讓樂迷們每次見面就對偶像許願，敲碗新專輯趕緊到來。許富凱也送給歌迷2026祝福：「只希望歌迷們都能健康，因為健康太重要了！」

許富凱跨年夜將連趕嘉義、屏東2場演出。（何樂音樂提供 ）

今年跨年夜，許富凱將連趕嘉義、屏東2場演出，預告將獻出首唱給樂迷們最佳的新年祝福，許富凱表示：「想對過去這一年的自己說聲辛苦了，一路走過來我們一起堅持到底，希望未來的我能更了解自己想要的、想做的，2026繼續迎接更多未知的挑戰。」

2025年是許富凱以「歌」祝福的一年。他為實境節目《瓜田冠軍的誕生》詞曲創作宣傳曲〈滿滿的〉；再有「拾歌Plus 2025讚聲演唱會」北中南演出四場皆秒殺滿座，並在演唱會上獻唱新歌〈會記得喔〉，讓現場歌迷大飽耳福。為台北流行音樂中心「摩登時代：唱片轉動．流行誕生」特展演唱主題歌〈ブラジル喫茶店的歌〉，重現華語經典年代，沉浸迷人臺語爵士樂；再有為影集《我們與惡的距離 II》獻唱中文插曲〈最好安排〉，國台語雙聲道的精彩演繹累積許多好口碑。

提到〈對我祝福〉這次MV更是吸睛，邀來二度合作的導演林士鈞，運用AI技術來製作，他指出：「並非為了效率，而是作為影像風格的探索工具，整體視覺採用近似印象派的影像處理方式。真正的難度在於一致性與情緒控制，在保留模糊、筆觸感與情緒層次的同時，仍需維持人物輪廓與畫面節奏的穩定，避免每個畫面看起來像不同作品。」

在MV裡我們看到了栩栩如生的許富凱可是一大工程，為此在前期反覆測試了數百張照片素材，針對人物狀態、光線與畫面密度不斷調整，只要情緒斷裂或畫面過於數位化，就必須重新來過。MV不採線性敘事，而是以情緒作為主要敘事核心，整體延伸自近似印象派的美學概念。

導演表示：「畫面不著重事件本身，而是透過光影、色塊與模糊邊界，呈現記憶中殘留的感受，氛圍內斂、安靜，帶著孤獨感與溫度，希望觀眾隨著許富凱的音樂感受情緒，而非理解一個被說清楚的故事。」許富凱對於成品激賞：「MV導演非常厲害，聽完歌曲後，在短短時間內呈現出這樣的畫面，看了真的有心碎感，我個人非常喜歡。」

