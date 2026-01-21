許富凱挺公益！割愛首場「攻蛋戰袍」：延續美好心意

許富凱將登台表演歌聲送暖。（圖／何樂音樂提供）





公益二手市集【-1111循寶夠物節】 將於24日在華山1914文化創意產業園區盛大登場，活動號召許多名人一同參與，包括棒球好手張泰山、味全龍啦啦隊小龍女、宇宙啦啦隊、《夜市王》美麗本人及Alizabeth娘娘、金曲歌王許富凱、人氣樂團怕胖團、核果人以及緯來體育台主播張立群、藝人藤井麻由等，以實際行動拋磚引玉，邀請更多民眾一同加入行列。

其中許富凱特別捐出 2021 年第一次站上台北小巨蛋時穿的造型外套，他分享當時《拾歌 台北小巨蛋演唱會》對他、對歌迷來說，都是很重要的一個時刻，這次把外套帶來二手市集，是希望把這份「拾起美好」的心意，繼續留在這裡。怕胖團則是捐出味全龍2024大巨蛋開幕戰當天實際穿著的團員署名球衣，對團員來說，是一場重要演出的紀念，對球迷與樂迷來說，是一份和夢想、和熱愛站在同一邊的收藏，希望能把這份美好，用最有意義的方式傳遞下去。

許富凱捐出珍藏的表演服義賣。（圖／何樂音樂提供）

主播張立群則是捐出了一件極具意義、市面上無法購得的珍貴收藏「NBA Finals 旅行袋」，他說「這個旅行袋，在台灣一定買不到，因為只有被邀請到NBA總冠軍賽採訪或轉播，才能拿到的禮物」，這個背包是2023年張立群主播重返NBA 總冠軍賽的印記，跟著主播從邁阿密飛到丹佛，達拉斯到波士頓，再從奧克拉荷馬飛到印地安納，雖然有點捨不得，但張立群說「為了幫助更多有需要幫助的人，願意割愛」。



