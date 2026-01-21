許富凱捐「原味外套」做公益 重溫5年前首登小巨蛋回憶

許富凱。（何樂音樂提供）

金曲歌王許富凱、棒球好手張泰山、味全龍啦啦隊小龍女、《夜市王》美麗本人及Alizabeth娘娘、宇宙啦啦隊、人氣樂團怕胖團、核果人以及緯來體育台主播張立群、藝人藤井麻由等，24日將出席在華山 1914 文化創意產業園區舉辦的大型公益二手市集「-1111 循寶夠物節」，同時也捐贈出多項物品，響應活動。

許富凱特別捐出他2021年第一次站上台北小巨蛋時穿的造形外套，他分享當時「拾歌 台北小巨蛋演唱會」對他、對歌迷來說，都是很重要的一個時刻，這次把外套帶來二手市集，是希望把這份「拾起美好」的心意，繼續留在這裡。

許富凱捐出他2021年首登小巨蛋的表演外套。（何樂音樂提供）

怕胖團。（歪的音樂提供）

怕胖團則捐出味全龍2024大巨蛋開幕戰當天實際穿著的團員署名球衣，對團員來說，是一場重要演出的紀念，對球迷與樂迷來說，是一份和夢想、和熱愛站在同一邊的收藏，希望能把這份美好，用最有意義的方式傳遞下。

緯來體育台主播張立群捐出NBA Finals 旅行袋 。(緯來電視網提供）

緯來體育台主播張立群則捐出一件極具意義、市面上無法購得的珍貴收藏，一個NBA Finals 旅行袋，「這個旅行袋，在台灣一定買不到，因為只有被邀請到NBA總冠軍賽採訪或轉播，才能拿到的禮物」，這背包是2023年張立群主播重返NBA 總冠軍賽的印記，跟著主播從邁阿密飛到丹佛，達拉斯到波士頓，再從奧克拉荷馬飛到印地安納，雖然有點捨不得，但張立群為了幫助更多有需要幫助的人，願意割愛。

「-1111 循寶夠物節」24日上午10點集結八大企業暖心登場 。(緯來電視網提供）

「-1111 循寶夠物節」由緯來電視網主辦，光寶科技、光寶文教基金會協辦，以及攜手多家企業合作。活動不僅象徵「負1111」，提醒社會大眾不要過度消費，更希望將這股綠色消費能量轉換為「福一一一一來」，讓愛循環，善意與環保理念隨物品延續下去。活動當日所有公益義賣與愛心拍賣所得，將全數捐贈予長期投入社會關懷與公益服務的非營利單位，涵蓋運動教育、身心障礙照顧、弱勢兒少及長者關懷、藝術療育、文化平權與青少年培力等多元公益面向，讓每一筆消費都能轉化為對社會的實質支持。

