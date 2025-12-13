許富凱攜手邱議瑩合唱《甲你攬牢牢》為癌友送暖 感性喊話：咱作伙加油

記者鍾和風/高雄報導

高雄市長參選人邱議瑩（11）日於社群貼出一則影片，是她在「癌症希望基金會」的年終演唱會上，在台上與她多年好友、金曲歌王許富凱合唱江蕙經典歌曲〈甲你攬牢牢〉，兩人希望透過真摯溫暖的歌曲，傳遞給病友與家屬力量，也喚起邱議瑩過往的回憶。

為癌友送暖，感性喊話：咱作伙加油。(圖/邱議瑩服務處提供)

邱議瑩有感而發說，高雄榮總曾是救她生命的地方，在她25 歲時，她曾接受巧克力囊腫手術並割除右側卵巢，度過艱難的康復期，幸好有許多人伸出援手、陪伴她走過。

康復後，邱議瑩把每年的生日都當作回饋的日子，她會固定捐款給癌症希望基金會，「希望將自己的幸運，化作更多人的希望。」

邱議瑩感性表示：「因為我淋過雨，所以更願意為別人撐一把傘。只要我們攬牢牢，就不用怕沿路的風雨。」

邱議瑩也向正在治療路上的癌友，以及陪伴他們的家人與朋友送上祝福：「相信自己，你一定可以。咱作伙加油，攬牢牢，撐過去。」

https://www.facebook.com/share/r/16qEonTUL8/