許富凱曝曹西平暖舉 「講一小時電話」送鼓勵：一直很挺我

林美秀、許富凱現身靈堂悼念。(記者王文麟攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人曹西平去年底在家中驟逝，享壽66歲。曹西平的靈堂日前剛設置完成，將開放至26日讓親友悼念，今(12)日是開放第三天，稍早林美秀、許富凱、胡瓜、丁柔安等人相繼進入曹西平靈堂致意，許富凱憶曹西平一直很挺他，之前還曾打電話跟他長談一小時鼓勵許富凱。

許富凱憶曹西平一直很挺他。(記者王文麟攝)

許富凱提到某次他在高雄開演唱會，曹西平特地用家裡電話打給他講了一小時電話，給了他非常多鼓勵，「之前主持節目的時候，曹大哥有來上節目。然後我們一起圓夢，在舞臺上唱他最喜歡的日文歌。」

廣告 廣告

林美秀提到曹西平相當照顧晚輩。(記者王文麟攝)

林美秀之前曾跟曹西平吃過飯，提到曹西平相當照顧晚輩，「祝福他，去另一個天堂罵醜八怪。」至於27日來送曹西平最後一程，兩人低調表示要看時間安排，不過也說相信曹西平有收到大家的祝福：「希望他到那邊可以更更開心，更做自己。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

許效舜現身曹西平靈堂！「手持Q版小卡」哽咽追憶 淚揭37年交情

曹西平靈堂首日傳「沒藝人來場面冷清」 殯葬業者發聲揭實情

「不想回韓國」 LE SSERAFIM成員把護照丟火鍋？

遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光

