許富凱歲末獻禮 寵粉送上〈對我祝福〉

距離推出上一張專輯《五木大樂》已相隔兩年，金曲歌王許富凱宣布新歌〈對我祝福〉，並將於跨年夜將連趕嘉義、屏東兩場演出，獻出首唱，提前送給粉絲新年祝福。許富凱表示：「想對過去這一年的自己說聲辛苦了，一路走過來我們一起堅持到底，希望未來的我能更了解自己想要的、想做的，2026年繼續迎接更多未知的挑戰。」盼以歌曲當作禮物送給支持他的歌迷。

〈對我祝福〉由許富凱填詞，再由許富凱、王士榛共同譜曲完成。MV邀來二度合作的導演林士鈞，運用AI技術製作，為此前期反覆測試了數百張照片素材，針對人物狀態、光線與畫面密度不斷調整，只要情緒斷裂或畫面過於數位化，就必須重新來過。許富凱對於成品激賞：「MV導演非常厲害，聽完歌曲後，在短短時間內呈現出這樣的畫面，看了真的有心碎感，我個人非常喜歡。」

2025好歌不斷獲好口碑

2025年是許富凱以「歌」祝福的一年，他為實境節目《瓜田冠軍的誕生》詞曲創作宣傳曲〈滿滿的〉；另有「拾歌Plus2025讚聲演唱會」北中南四場演出皆秒殺滿座，並在演唱會上獻唱新歌〈會記得喔〉，讓現場歌迷大飽耳福。更為台北流行音樂中心「摩登時代：唱片轉動．流行誕生」特展演唱主題歌〈ブラジル喫茶店的歌〉，重現華語經典年代歌曲；再有為影集《我們與惡的距離 II》獻唱插曲〈最好安排〉，國台語雙聲道演繹累積許多好口碑，展現過人魅力。