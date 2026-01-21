許富凱行善送暖 首場攻蛋戰袍捐了

「金曲歌王」許富凱和棒球好手張泰山、味全龍啦啦隊小龍女、《夜市王》美麗本人及Alizabeth娘娘、宇宙啦啦隊、人氣樂團怕胖團、核果人、緯來體育台主播張立群、藝人藤井麻由等，參加24日在華山舉辦的大型公益二手市集「-1111 循寶夠物節」。

許富凱特別捐出他2021年第一次站上台北小巨蛋時穿的造型外套，他分享當時「拾歌 台北小巨蛋演唱會」對他、對歌迷來說，都是很重要的一個時刻。這次特別捐出外套，希望能把「拾起美好」的心意傳播出去。

怕胖團則捐出他們在味全龍2024大巨蛋開幕戰當天所穿的署名球衣。團員表示，那場演出對他們而言是重要的紀念，對球迷與樂迷來說，更是一份和夢想站在同一陣線的收藏，他們想把這份美好，用最有意義的方式傳遞。

主播張立群捐出市面無法購得的NBA Finals旅行袋，「只有被邀請到NBA總冠軍賽採訪或轉播，才能拿到的禮物」，雖然不捨，但為了幫助更多有需要的人，他願意割愛。