許富凱認受傷了！遭誤解「私下高傲」 親回應讓網友瞬間改觀

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌王」許富凱近日在社群平台意外捲入被誤會「私下很高傲」的討論，一名網友坦言雖然很喜歡聽他的歌，卻總覺得他私底下可能不好親近，相關留言曝光後引發討論。沒想到，許富凱本人親自現身回應，用幽默態度正面接招，成功化解尷尬，也讓該網友瞬間改觀。

該名網友直言，自己長期對許富凱抱有既定印象，「不知道為什麼我對他總是有種偏見？總覺得他私底下是一名很高傲，看不起任何人的那種人。」認為私下可能給人距離感。不過，許富凱看到後先回應，「原來我給人家有這種感覺．．．」，讓對方立刻道歉澄清並非有意冒犯。

面對這樣的誤會，該網友立刻以「抱歉啊富凱！！！我真不是有意而為之的」致歉，然而許富凱隨後又補上一句，「雖然傷害已經造成了，但我接受(開玩笑)」，語氣輕鬆自嘲，讓原本略顯尷尬的氣氛瞬間轉為玩笑。該網友也自罰要「再去聽一次你所有的歌！」讓許富凱笑回「好，要多聽幾遍！」

這段互動隨後釣出好友阿翰加入，直接替他平反「他人超好欸，靦腆到靠邀。」許富凱也一樣畫葫蘆回應「你才靦腆到歪腰勒！」朋友間的鬥嘴讓整串留言笑點滿滿。對話曝光後，不少網友直言，許富凱私下性格與舞台形象反差極大，反而因這次被誤會的插曲，讓更多人看見他親民、好相處的一面。

