許富凱跨年唱到一半「眼神突然發亮」 拜託粉絲：你可以丟上來嗎？

嘉義跨年「2026全嘉藝起來跨年晚會活動」由蔡昌憲、瑪麗主持，由羅志祥為電視轉播拉開序幕，許富凱接棒演出。有趣的是，許富凱在演唱完第一首歌打招呼時，看到台下粉絲拿的玩偶，眼神直接發亮，但由於不方便走下舞台，只好喊話道：「你可以丟上來嗎？」

許富凱嘉義跨年演出，聽到觀眾大喊稱讚他可愛，眼睛瞪大（圖／翻攝自YouTube）

許富凱在唱完第一首歌曲《疼你會入心》以後，利用空檔與台下觀眾互動，聽到有人大喊稱讚他「好可愛！」眼睛還瞬間瞪大。而粉絲似乎是知道他喜歡飛天小女警，特別準備了一隻「泡泡」要送他，許富凱則是有些興奮過度，一時口誤、叫成了「毛毛」。

許富凱嘉義跨年，拿到粉絲送的泡泡玩偶相當開心（圖／翻攝自YouTube）

許富凱拿到娃娃以後，開心地說了聲「YES！」笑得樂不可支，還緊緊將娃娃抱在懷裡，捨不得放下，乾脆直接把娃娃塞在口袋裡。他後來也解釋，最近夾娃娃機、老是夾到毛毛，因此才一時口誤。而他在演唱歌曲《棉照被》時，背景的愛心圖案，也和飛天小女警的主視覺相似度極高，畫面可說相當有趣可愛。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導