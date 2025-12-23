許富凱跨年夜連趕嘉義、屏東！預告驚喜演出新歌

金曲歌王許富凱推出新歌〈對我祝福〉，接下來他將連趕嘉義、屏東兩場跨年演出，屆時將獻唱該曲，他表示：「想對過去這一年的自己說聲辛苦了，一路走過來我們一起堅持到底，希望未來的我能更了解自己想要的、想做的，2026繼續迎接更多未知的挑戰。」

〈對我祝福〉由許富凱填詞，再由許富凱、王士榛共同譜曲完成。旋律始於許富凱一直很喜歡張惠妹的〈真實〉，這首歌的原曲是韓國曲，讓他想試著填進台語歌詞，才有了〈對我祝福〉最初的樣貌，他先想像地點、情境、人物、以及人在情感上常常容易產生的一些情緒，決定從失戀角度切入。

廣告 廣告

許富凱將連趕嘉義、屏東兩場跨年演出。（圖／何樂音樂提供）

2025年是許富凱相當豐收，他為實境節目《瓜田冠軍的誕生》詞曲創作宣傳曲〈滿滿的〉；「拾歌Plus 2025讚聲演唱會」北中南演出四場皆秒殺；為台北流行音樂中心「摩登時代：唱片轉動．流行誕生」特展演唱主題歌〈ブラジル喫茶店的歌〉；再為影集《我們與惡的距離 II》獻唱中文插曲〈最好安排〉。

距離上一張專輯發行《五木大学》已相隔兩年，期間許富凱不只以歌者身分參與實境節目，更演出《五木大学－夜の女王櫻子媽媽》許富凱點唱機音樂劇，並拿下第一屆台北戲劇獎最佳音樂劇類男主角，再有各類演出活動與歌迷相會，讓樂迷敲碗新專輯趕緊到來。許富凱也送給歌迷2026祝福：「只希望歌迷們都能健康，因為健康太重要了！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導