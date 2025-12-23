許富凱跨年趕場「首唱新歌」！深夜推出椎心創作 致敬阿妹〈真實〉心碎感曝

許富凱跨年夜將連趕嘉義、屏東2場演出，預告獻出首唱給樂迷們最佳的新年祝福 。何樂音樂提供

金曲歌王許富凱在2025年進入倒數之際，於今（23日）推出年度壓軸單曲〈對我祝福〉。這首新歌不僅是許富凱的詞曲創作，更是他送給歌迷的最佳新年禮物。回顧這一年，許富凱堪稱全能藝人，不僅演出音樂劇《五木大学》勇奪首屆台北戲劇獎男主角，更憑藉實境節目與巡演累積高人氣。

面對歌迷瘋狂敲碗相隔兩年的新專輯，許富凱感性表示，希望大家在2026年都能健康，並對忙碌了一年的自己說聲「辛苦了。」

撞牆期卡關！許富凱台語填詞致敬張惠妹名曲 製作人讚：天使吻過的聲音

〈對我祝福〉的創作靈感源於許富凱極為喜愛的張惠妹作品〈真實〉，他嘗試以台語填詞描繪失戀時「喉嚨哽住」的寂寞糾心感。製作人王士榛透露，許富凱在創作過程中一度陷入撞牆期漩渦，所幸最終跨過門檻完成這首渲染力極強的神曲。

廣告 廣告

王士榛大讚許富凱擁有「天使吻過的聲音」，一開口就能精準K.O.聽眾心底沒說出口的情緒。許富凱則預告，跨年夜將連趕嘉義與屏東兩場演出，並在現場獻出這首新作的全球首唱。

金曲歌王許富凱12_23推出年度壓軸獻出椎心創作〈對我祝福〉 由許富凱填詞，再由許富凱、王士榛共同譜曲完成，已在各大數位音樂平台全面上線！

AI影像新高度！《伊的身邊》金獎導演操刀MV 印象派風格美到心碎

MV部分再次邀來曾合作〈伊的身邊已經有別人2023〉、橫掃國際多項大獎的導演林士鈞掌鏡。這次導演大膽運用AI技術，並非為了節省成本，而是將其作為風格探索工具，打造出近似印象派的藝術美學。

為了呈現栩栩如生的許富凱，劇組反覆測試數百張照片素材，克服數位化的突兀感，透過光影與色塊重現記憶殘留的溫度。許富凱在看完完成品後激賞不已，坦言影像呈現的孤獨與心碎感，連他本人看了都深受感動。

從影集《我們與惡的距離II》插曲到北流特展的爵士曲風，許富凱在2025年展現了極致的跨界實力。新歌〈對我祝福〉在電台首播後佳評如潮，不僅證明他國台語雙聲道的駕馭能力，也為明年的新計畫埋下伏筆。面對即將到來的2026年，許富凱期許自己能更了解內心所求，並在音樂路上持續突破。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／星媽理財致富術！林鳳嬌百億房產帝國 周董媽掌18億房產版圖

黃奇斌首爾行崩潰喊「冬天不是這樣」 「3個字」透露新專輯進度

朱育賢攜家帶眷看《冠軍之路》 籃籃熱血喊話：明年經典賽對決大谷有機會