許富凱跨年連趕兩場 預告首唱自創新歌寵粉

許富凱推出新歌〈對我祝福〉。（圖／何樂音樂提供）

許富凱推出新歌〈對我祝福〉，在2025年即將結束之前，面對世間紛擾雜念，新專輯尚未發行之前，他希望再以一首新歌當作禮物送給歌迷。今年跨年夜許富凱將連趕嘉義、屏東2場演出，預告將獻出首唱，「想對過去這一年的自己說聲辛苦了，一路走過來我們一起堅持到底，希望未來的我能更了解自己想要的、想做的，2026繼續迎接更多未知的挑戰！」

許富凱跨年將趕兩場演出。（圖／何樂音樂提供）

回想起自己寫歌的動機，許富凱表示都在一種無目的的狀態下，可能是一段隨興哼唱的旋律開始，接著才開始進行寫詞。旋律始於許富凱一直很喜歡張惠妹的一首歌〈真實〉，這首歌的原曲是韓國曲，讓他想試著填進台語歌詞看看，才有了〈對我祝福〉最初的樣貌。他靠著想像先想出地點、情境、人物、以及人在情感上常常容易產生的一些情緒，他想到的就是失戀，這時會聽很多的悲傷情歌，尤其到了KTV很容易就會想要唱一些發洩情緒的情歌，許富凱就朝著這個方向把歌寫出來。

這次MV更是吸睛，這回導演運用AI技術來製作，導演指出：「並非為了效率，而是作為影像風格的探索工具，整體視覺採用近似印象派的影像處理方式。真正的難度在於一致性與情緒控制，在保留模糊、筆觸感與情緒層次的同時，仍需維持人物輪廓與畫面節奏的穩定，避免每個畫面看起來像不同作品。」

能在MV裡看到了栩栩如生的許富凱可是一大工程，為此在前期反覆測試了數百張照片素材，針對人物狀態、光線與畫面密度不斷調整，只要情緒斷裂或畫面過於數位化，就必須重新來過。MV不採線性敘事，而是以情緒作為主要敘事核心，整體延伸自近似印象派的美學概念。許富凱對於成品激賞：「MV導演非常厲害！聽完歌曲後，在短短時間內呈現出這樣的畫面，看了真的有心碎感，我個人非常喜歡！」

