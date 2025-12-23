許富凱跨年連趕2場都在南台灣 寵粉暖心送出聖誕大禮

【緯來新聞網】許富凱今（23日）椎心創作新歌〈對我祝福〉，希望當作禮物送給支持他的歌迷。提到今年跨年夜將連趕嘉義、屏東2場演出，「想對過去這一年的自己說聲辛苦了，一路走過來我們一起堅持到底，希望未來的我能更了解自己想要的、想做的，2026繼續迎接更多未知的挑戰」。

許富凱年底驚喜推出新歌。（圖／何樂音樂提供）

推出距離上一張專輯發行《五木大学》已相隔2年，細數期間許富凱不只以歌者身分參與實境節目，更演出《五木大学－夜の女王櫻子媽媽》音樂劇，並拿下第一屆台北戲劇獎最佳音樂劇類男主角，許富凱送給歌迷2026年的祝福：「只希望歌迷們都能健康，因為健康太重要了！」



〈對我祝福〉由許富凱填詞，與王士榛共同譜曲，許富凱回想起自己寫歌的動機，都在一種無目的的狀態下，可能是一段隨興哼唱的旋律開始，然後才開始進行寫詞。旋律始於他一直很喜歡張惠妹的〈真實〉，這首歌的原曲是韓國曲，讓他想試著填進台語歌詞看看，才有了〈對我祝福〉最初的樣貌。

廣告 廣告

許富凱推出痛心情歌。（圖／何樂音樂提供）

他靠著想像先想出地點、情境、人物、以及人在情感上常常容易產生的一些情緒，然後還有什麼情緒容易讓人有共鳴、就是「失戀」。失戀時都會聽很多的悲傷情歌，尤其到了KTV很容易想要唱一些發洩情緒的歌，於是許富凱就朝著這個方向把歌寫出來。



MV邀來導演林士鈞操刀，這回導演運用AI技術製作，他指出：「並非為了效率，而是作為影像風格的探索工具，整體視覺採用近似印象派的影像處理方式。真正的難度在於一致性與情緒控制，在保留模糊、筆觸感與情緒層次的同時，仍需維持人物輪廓與畫面節奏的穩定，避免每個畫面看起來像不同作品。」許富凱對於成品很滿意：「MV導演非常厲害！聽完歌曲後，在短短時間內呈現出這樣的畫面，看了真的有心碎感，我個人非常喜歡。」

更多緯來新聞網報導

韓團始祖無預警曝婚訊！「神話」李玟雨公開手寫信娶多年摯友

「老少配始祖」73歲莉莉病逝 曾吐：重來還是要跟小鄭交往