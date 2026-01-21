許富凱響應公益二手市集 捐小巨蛋演唱會外套

（中央社記者洪素津台北21日電）歌手許富凱響應公益二手市集，捐出2021年第一次站上台北小巨蛋開唱的外套。他表示，這場演唱會對自己和歌迷來說，都是很重要的時刻，捐出外套希望傳遞「拾起美好」的心意。

「-1111循寶夠物節」以實際行動回應環境與社會議題，以「愛護地球、推動循環經濟」為核心理念，透過舉辦大型公益二手市集，讓每件物品都能被再次珍惜、讓善意持續流動。

根據新聞稿資料，此活動提醒社會大眾不要過度消費，更希望這股綠色消費能量讓愛循環，善意與環保理念隨物品延續下去；活動當日所有公益義賣與愛心拍賣所得，將全數捐贈給長期投入社會關懷與公益服務的非營利單位，盼讓每一筆消費都能轉化為對社會的實質支持。

其中，許富凱特別捐出首度站上台北小巨蛋開唱穿的外套。他分享，當時的「拾歌」台北小巨蛋演唱會，對自己和歌迷來說，都是很重要的一個時刻，這次把外套帶來二手市集，希望把這份「拾起美好」的心意，繼續留在這裡。

怕胖團則是捐出味全龍2024大巨蛋開幕戰當天，實際穿著的團員署名球衣。對團員來說，這是一場重要演出的紀念，對球迷與樂迷來說，是一份和夢想、熱愛站在同一邊的收藏，希望把這份美好，用最有意義的方式傳遞下去。

此外，棒球好手張泰山、味全龍啦啦隊小龍女、宇宙啦啦隊、「夜市王」美麗本人及Alizabeth娘娘，以及緯來體育台主播張立群等人，也以實際行動拋磚引玉，邀請更多民眾一同加入。

公益二手市集「-1111循寶夠物節」將於24日上午10時在華山1914文化創意產業園區登場。（編輯：吳素柔）1150121