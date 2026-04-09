許富凱「一五一拾」演唱會主視覺 (圖)

即時中心／高睿鴻報導過去一兩年，網紅「館長」陳之漢因多次發表親中言論、唱和統戰論述，不斷遭外界猛烈抨擊；他不僅持續前往中國開直播、戮力幫中共宣揚國威，一直強調「中國現在很進步」，還不時冒驚人之語，曾脫口說出「台灣2300萬人性命由大陸14億人同胞決定」，引發譁然。然而，或許就是因立場太極端，他旗下的事業遭不少人抵制，而館長似乎也快承受不住，昨（6）晚再開直播大吐苦水，直言自己一直虧錢，公司不知還能做多久。

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