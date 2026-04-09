許富凱8/8重返小巨蛋 下午開唱暗藏心思

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（中央社記者王心妤台北9日電）金曲歌王許富凱今天宣布將推出新專輯，並於8月8日重返台北小巨蛋舉辦「一五一拾」演唱會，配合名稱選在下午3時10分開唱；他說，演唱結束正好是晚上，全家可以一起慶祝父親節。

對於二度攻蛋開唱，許富凱今天透過唱片公司表示，這5年來歷經很多事情，希望藉由歌曲與歌迷分享，「重點希望不要再有病毒入侵，畢竟上次延期延了3次，希望國泰民安。」

許富凱解釋，演唱會名稱「一五」是呼應出道15年，「一拾」則是他翻唱經典的「拾歌」系列，演唱會除將選唱個人作品，也會帶來經典台語歌及新專輯歌曲。

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許富凱並表示，選在下午開唱，讓歌迷聽完演唱會後，正好可以吃晚餐慶祝父親節，中南部的歌迷也能有充裕時間回家，「希望整個過程，唱歌的我跟聽歌的你們，都是一個最舒服的狀態。」

主辦單位表示，演唱會售票日期將於日後公布。（編輯：吳素柔）1150409