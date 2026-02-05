許常德昔被吳敦邀當總經理 憶影視大亨真性情

台灣影視圈大亨吳敦3日辭世，享壽77歲，他一生精彩、充滿戲劇化，除了曾捧紅金城武、林志穎、徐若瑄等人，晚年更曾控訴親生大兒子謀家產。資深音樂人許常德也常在節目中分享吳敦的真性情，透露他先前曾被吳敦邀請到公司當總經理，他回憶跟吳敦開會「很容易會議中斷」。

許常德過去在《新聞挖挖哇》分享和吳敦交手過的經驗，說：「我記得我以前去他（吳敦）辦公室開會的時候，我就覺得很容易會議中斷，因為可能又突然想到一件事，（吳敦）就開始罵起來」，他笑說當時和吳敦在房間裡開會，對方可能忽然想到什麼，就開始大罵房間外的人，想到什麼就罵什麼。

許常德說，原本吳敦要請他到公司上班當總經理，但當時他還是菜鳥，自認無法勝任對方的要求，但還是有幫他處理過一些電影的事；又問到吳敦曾在鏡頭前哭、說要控告自己兒子，許常德回應：「我覺得這個果然有人生歷練才會做這樣的事，如果我是他，我可能都沒有辦法那麼放開的去開這個記者會」，他解釋覺得60歲以上、有些人生歷練的人，處理事情才有可能有這麼接地氣的做法，如果是他，可能無法。

最後，許常德說，他覺得吳敦當時就是「放開了」，沒有這麼在乎顏面才會這樣直來直往，出盡絕招，好讓大家相信他，能哭就哭、把話說到一個點上；至於這樣鬧翻對兒子可能沒好處，許常德則表示：「我覺得每個人的人生功課，本來就要自己面對，當你遇到這個事情，會有這個坎，一定是你有一個心態把這個事情引過來」，若對象是家人、父親，對方願意再給你一次機會，要看成是收穫，不要覺得是陰影或終身無法化解的情緒。

