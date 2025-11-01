許常德與好友金曲音樂人屠穎再見成永別 悲吐：緣分都在作品裡

台灣62歲資深編曲人屠穎驚傳1日在大陸廣州過世，消息震驚華語樂壇，家屬急赴當地處理後事。他的圈內好友許常德感慨，當年有屠穎編曲，才有後來的名曲〈如果雲知道〉、〈天空〉等作，更形容「有些人的緣分都只在作品裡，而且是上百首的緣分」。

62歲的屠穎作品累積逾千，華語樂壇的經典歌曲泰半出自他的手筆。（圖／翻攝自Facebook@ Max Tu）

屠穎1日晚間原定要參加齊豫在大陸廣州舉辦的演唱會，當天白天還有在臉書發文，怎料傍晚傳來此等不幸消息，令華語樂壇痛失1位金曲偏曲人，而具體過世原因也有待進一步說明。

其好友兼資深作詞人許常德1日晚間在臉書透露，他和屠穎長期合作，自己的許多作品也和屠穎有關，但2人不常見面，他想起前次2人是在屠穎經營的餐廳見面，沒想到再見竟是永別。許常德感嘆，「這麼深的作品連結，我們都會再見面的」。

許常德也不捨表示，屠穎在演唱會前離世，等於是在演唱會旅途中離開，稱屠穎「命很好」，因為這樣一來，想到的畫面都會是很美的畫面。而他和屠穎算是同年，自己也終究要和大家告別，「該怎麼告別好呢？揮一揮手嗎？仔細想，離開，就是去做下一張專輯，如果宇宙是一張張的專輯建構起來的」。

言至此處，許常德在貼文留言放上屠穎的代表作，像是許茹芸〈如果雲知道〉、黃磊〈等等等等〉，並向好友表達無限哀思，「弦樂在他腦海裡，一定都是星辰，像灑了魔幻金粉。有些人的緣分都只在作品裡，而且是上百首的緣分」。

