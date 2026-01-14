許常德讚蕭淑慎尪太酷 曝內幕：有溫度的婚姻不會有性服務

49歲蕭淑慎2017年嫁給小她15歲的梁軒安，2020年她罹患十二指腸癌，2年後轉移到肝臟，近日她上Podcast節目，透露已經很久「沒讓老公碰」，甚至答應讓另一半在外花錢解決生理需求，昨(13日)梁軒安表示，夫妻一直維持良好溝通，目前重心就是陪老婆養病、自己拚工作，不覺得這有什麼奇怪的；資深音樂人許常德昨轉發梁軒安發文，大讚他在這年紀有這思想很酷。

許常德指出：「真正有溫度的婚姻，不會有性服務這種事，性在婚姻裡變成一種責任時最可悲，那種可悲處就是，你自己不委屈，卻為了迎合別人的期待去強力委屈。」他也說人在單身狀態明明有能力「自我滿足」，結婚後將壓力轉給另一半絕非好作法，認為久而久之會破壞婚姻。

許常德說：「性，只要有一次情勒和勉強，就會永生難忘，關係走偏是遲早的，軒安很年輕，能在這麼短的婚姻經驗裡有這種領悟和接受，真的太酷了。」網友回應兩極：「性，真的不是全部」、「他覺得性從來不是婚姻裡最重要的事，但偏偏有不少男人覺得是」、「性，不是重要的，可惜，一開始都是因為『性』（泛指：外貌、身材、性吸引力），沒有見過幾個年輕男人一開始是愛上女人的『內在』的」。

而梁軒安昨表示，若問到他到底有沒有生理需求，現在的他真的沒時間去在乎這些，天天忙工作「忙到翻過去」，「如果哪一天，她狀況好、心情也好，那才是我會放在心上的事。至於，花錢解決，首先要值得」，他也說：「如果只是笑點，我不介意；但如果要被當成衡量婚姻的核心，那就完全偏離重點了」。

所有關心他的人之中，梁軒安唯一接起的只有許常德的電話，兩人沒談八卦，聊的是未來，目前在日本有出現AI跟人類進入伴侶關係的案例，「這聽起來很前衛，也可能讓人不適。但它點出一個被忽略的事實：一段好的關係，從來不只存在於肉體層面，而是同時存在於心理、情緒、陪伴與理解之中。」

