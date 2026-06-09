許常德驚曝陳盈潔病情惡化 昔戰友胡瓜嘆斷聯多年：大家其實都願意幫忙

陳盈潔近日再傳病情急轉直下。（圖／翻攝自許常德FB）

72歲台語歌后陳盈潔2023年因教唆偽造有價證券罪入獄，後因急性腎衰竭、敗血症等健康因素保外就醫至今。近日再傳病情急轉直下。今（9日）綜藝天王胡瓜出席《鑽石舞台之夜》演唱會記者會時，被問及是否仍與陳盈潔保持聯繫，胡瓜坦言已多年未聯絡，「沒有！許常德沒找我們聯絡啊，所以也很久沒有見到陳姐了」。

胡瓜表示，演藝圈朋友若有需要幫忙或發起活動，大家其實都願意互相支援，但前提是必須有人出面整合聯繫，「其實大家有什麼事都可以互相聯絡，看能不能做得成，做不成是另外一回事，但都沒有，都是自己在那邊，我覺得應該有想要做什麼就跳出來講，才會做得了」。

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胡瓜（右）坦言已多年和陳盈潔未聯絡。（圖／侯世駿攝）

談到與陳盈潔的交情，胡瓜也回憶起兩人早年的合作往事。他透露自己剛出道時，甚至曾替陳盈潔伴舞，「我出道的時候還幫她伴過舞，那時候還沒當兵」。至於是否了解陳盈潔近年的健康狀況，胡瓜則坦言資訊相當有限。他表示，自從兩人共同參與的節目《明日之星》結束後，彼此便鮮少聯絡，「應該從《明日之星》結束後，我們就沒聯絡了」。

此外，長期關心陳盈潔身體狀況的許常德日前在為陳盈潔籌辦的一場告別音樂會上透露，陳盈潔已失去意識，需仰賴醫療系統維持生命徵象。

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