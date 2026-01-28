許志中晉任中將、4人晉任少將 賴清德：讓世界看到國軍能擊敗敵人進犯

賴清德說，要讓世界看到，國軍有能力嚇阻並擊敗任何敵人的進犯。 圖：總統府提供（資料照）

[Newtalk新聞] 今年2月包括許志中晉任中將，以及陳健中、盧建仲、林健源、徐文龍等4人晉任少將。對此，總統賴清德今（28）日表示，身為國軍的領導幹部，不僅要強化部隊的基礎訓練與聯合演訓量能，更要帶領部隊，轉向更務實、更具彈性的實戰訓練。他說，要打造出「有效、可恃、現代化」的防衛力量，並讓世界看到，國軍有能力嚇阻並擊敗任何敵人的進犯，確保國家安全與人民福祉。

賴清德今上午在總統府主持「中華民國115年2月份將官晉任授階典禮」，並致詞表示，今日的晉任，是國家對各位在過往職務上，努力付出的肯定。他說，大家對國家、對部隊，始終如一的堅持和打拚，凝聚為肩上閃耀的將星；未來，各位務必以專業的領導力、務實的作風，擔負起守護國家的使命。

廣告 廣告

賴清德恭喜許志中晉任中將。他說，許將軍曾經擔任艦隊作戰及海軍計畫主管要職，是海軍戰術整合與多域聯合作戰的重要推手。未來請以更高的視野，持續在戰備訓練、戰術準則等整合工作上，帶領國軍更上層樓。

賴清德並恭喜陳健中、盧建仲、林健源、徐文龍，四位晉任少將。他說，各位無論是在輪型戰車研發、兩棲船塢運輸艦監造、水下戰備偵巡及艦隊區域防空等各項任務，都全力以赴，達到提升國防自主量能、落實實戰經驗，以及建構堅實國防智庫等目標。

賴清德表示，當前國際局勢瞬息萬變，威權主義持續擴張。面對現代化戰爭型態的轉變，以及灰色地帶的侵擾，台灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢。

賴清德指出，各位身為國軍的領導幹部，必須持續精進，不僅要強化部隊的基礎訓練與聯合演訓量能，更要帶領部隊，轉向更務實、更具彈性的實戰訓練。他說，同時，要靈活發展各種克敵政策，運用科技與人工智慧，打造出「有效、可恃、現代化」的防衛力量。

賴清德強調，「我們要讓世界看到，國軍有能力嚇阻並擊敗任何敵人的進犯，確保國家安全與人民福祉。」他請大家共同為這個目標持續努力，並將這份信念，深耕到每一個部隊之中。

賴清德提及，再過不久就是農曆春節，然而守護國家安全沒有假期，許多弟兄姊妹仍須堅守崗位。他藉這個機會，再次感謝每一位國軍的家人，因為有其包容與支持，國軍才能夠沒有後顧之憂，投身保家衛國的行列。

賴清德表示，無論是國軍或者是寶眷，各位都是國家社稷的堅實依靠，再次感謝各位的努力和付出。他請各位把榮耀放在肩上、把責任放在心上，把戰力落實在每一天的訓練裡面，「我們共同努力，讓國軍愈強大，國家就愈安全」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台美關稅談判成果究竟如何？中經院連賢明「6點分析」評價

李文忠逆風挺黃國昌的軍事採購條例：政府應正面看待