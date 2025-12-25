許志宏用「溫暖」打造鹿港四時應景過節氛圍迎觀光人潮

▲鹿港鎮長許志宏今（25）日主持114年施政成果報告。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／彰化 報導】鹿港鎮長許志宏今（25）日在鹿港鎮公所行政大樓四樓禮堂主持「114年施政成果報告」，現場湧入超過600位民眾前來觀禮，場面隆重溫馨。許志宏表示努力耕耘必有豐碩的果實，根據交通部觀光署統計資料顯示，奪下2024年度人潮最多的觀光景點就是「鹿港」，累計有超過1730萬人次前來造訪；今年受歡迎程度，更是往上攀升，1月到9月造訪鹿港的觀光人數，已經超過1797萬人次，可以想見鹿港在整體的城鎮品質以及觀光魅力，獲得大家高度肯定。

▲現場湧入超過600位民眾前來觀禮，場面隆重溫馨。（記者廖美雅拍攝）

許志宏指出，要感謝的人太多，感謝鄉親的相知相挺，給與團隊加油打氣；感謝代表會對於鎮務的肯定以及預算的支持；感謝立委、議員對於建設推動上的幫忙與協助；感謝鎮政顧問團的鞭策與建議，讓施政的方向更加全方位；感謝大鹿港志友會在公所最需要的時候挺身而出、出錢出力；感謝農漁會及所有社區社團宮廟等團體，對於公所活動的支持以及社會公益事務的奉獻；當然更要感謝公所團隊的齊心努力，讓政策得以順利推動，打造鹿港成為一個更加舒適宜居、向陽有愛的城市。

▲鹿港鎮長許志宏感謝他的母親及全家人的支持。（記者廖美雅拍攝）

檢視公所團隊的努力，年度的帶狀文化觀光盛會「鹿港四季紅系列活動」，從除夕夜的「文武廟開香點燈祈福」到冬歡的「鹿溪宴」，四時應景的活動安排，傳遞出鹿港最在地的歲時節慶習俗，圓滿了一整年的鹿港深度文化傳承，讓大家感受到鹿港小鎮傳統及創新、兼容並蓄的魅力；而公會堂在整修後，整體環境氛圍更加有味道，邀集各方藝術團體前來展出，提升整體鹿港藝文能見度；桂花巷藝術村第20屆駐村藝術家的進駐，提供藝術家的創作平台，更為藝術村妝點多元工藝新氣象，展現鹿港文風鼎盛、人文薈萃的深厚文化氛圍。

另外在基礎建設上，「新厝社區活動中心新建工程」、「老人康動中心整修工程」、「第五公墓環保金爐」皆已竣工啟用，「鹿港鎮文物館及展示空間新建工程」、「鹿港寵物公園」「潮間帶童趣樂園」、「街長宿舍修復工程案」、「文武廟修復工程」皆如質如期地進行中，公所團隊表示秉持穩健務實的方針，不斷充實鹿港的基礎建設，相信竣工後將有更為全方位的面向，呈現在世人眼前。

而「夜的鹿港」光環境營造，體育場周邊、九曲巷、杉行街、大有街、民族路與美市街口、玉渠宮、興安宮皆已如期佈燈完成，點亮小鎮建築，詮釋古都溫度，光影之美不僅提升鎮民的生活品質，吸引更多遊客體驗鹿港獨特的夜間魅力。

許志宏更承諾未來秉持初衷，為鹿港的發展，積極穩健的向前邁進，落實執行既定規劃的政策；將鄉親照顧好，謀求更為完善、全方位的福利。