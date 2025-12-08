許志豪婚宴照震撼流出！新娘身分曝光竟是她 本尊發聲：謝謝大家來

娛樂中心／綜合報導

歌手許志豪是從選秀節目中出道，幽默風趣的個性深得長輩的喜愛，樂於在社群中分享生活的許志豪，昨（7日）無預警曬出婚禮的照片且標記師妹翁鈺鈞，意外掀起大家的暴動，狂喊：「怎麼沒有收到請帖」。

許志豪對於師妹翁鈺鈞照顧有加，常常會被觀眾「送作堆」，豈料昨日突然公開婚宴照，喊話「謝謝大家來」，表示是自己的第一次所以很緊張，從畫面中可以看到，許志豪穿西裝與另名戴婚紗頭飾的女子正在接受大家的灑花祝福，雖然女方沒有拍到正臉，但從他標記翁鈺鈞帳號的舉動來看，揭曉新娘就是翁鈺鈞本人。

廣告 廣告

不過，許志豪也有標記主持的節目《超級紅人榜》，因此婚禮畫面可能為節目所安排的橋段，但有趣的是，不少網友見狀都紛紛在貼文下方留言恭喜，就連歌手吳申梅、曹雅雯也現蹤留言，搞笑分別喊話：「太幸福了，我見證歷史的一刻」、「我要坐主桌」，後續，翁鈺鈞則曬出穿小禮服的照片，提到是參加節目的特輯演出，透露這次跟許志豪合作舞台，直呼現場根本「甜蜜爆棚」。

許志豪發文曬出婚宴照。（圖／翻攝自許志豪臉書）

更多三立新聞網報導

瘋傳移植心臟、換血回春！李連杰「露真面目」終於鬆口：太容易的事

粉絲砸錢讓劉詩詩得獎...卻突被撤換「改由她領走」 愛奇藝道歉了

交往0天閃嫁！單親媽女星突拋「再婚」震撼彈 證實帶2娃嫁男友

53歲男星罹漸凍人症「妻申請取消離婚」 靠輪椅代步認了病情惡化

