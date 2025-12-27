許志豪攜翁鈺鈞對唱 舞台立馬變婚禮現場

許志豪與「螢幕CP」翁鈺鈞合作多年，2人之間散發的粉紅泡泡常讓歌迷津津樂道。他們繼27日晚在中視《綜藝一級棒》合體演出，今（28日）晚又在三立台灣台《超級紅人榜》的「700集回娘家」特輯，以婚紗造型對唱情歌，上演甜蜜又誇張的「結婚戲碼」，將舞台變成婚禮現場。

除了許志豪、翁鈺鈞的深情表演，于美人搭檔陳孟賢，以「平民變巨星」為主題，唱出圓夢舞台最動人的核心精神。另一主持人蔡昌憲則與參賽者曾宥嘉聯手，演唱改編成台語版本的夯曲〈APT〉，用洗腦的節奏，炒熱現場氣氛。

許志豪回想起自己從來賓、魔王、外場主持人，到200集正式加入主持群的點點滴滴，仍覺得不可思議，「能參與這麼大型的節目，我真的何其有幸。謝謝節目讓我被看見，也是我被磨練的重要轉捩點」。

蔡昌憲感性表示，《紅人榜》就像他的孩子，彼此在成長中互相學習；他也從每位選手的人生故事與歌聲中獲得力量。他最難忘的，莫過於他入伍當兵時，整個團隊在月台送行，讓他至今都很感動。