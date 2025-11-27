許志豪昔喝醉痛哭！郭婷筠曝他私下面 笑喊：有拍影片
金牌詞曲創作人許常德近日擔任中視節目《綜藝一級棒》大來賓，參與「酒舞至尊 HAPPY NIGHT」主題。由許志豪、蕭玉芬、翁鈺鈞、吳俊宏、陳孟賢、鄔兆邦、陳隨意等人接力演唱〈夢追酒〉、〈祝福的酒〉、〈再會乾一杯〉、〈碼頭酒〉4首「酒歌組曲」，讓現場情緒越來越嗨。
許常德分享目前參與《綜藝一級棒》錄影的心得：「同類型的音樂節目，《綜藝一級棒》的音樂製作真的做得比較好。」許志豪一聽抓緊機會追問：「比較好？還是有沒有再更上去一點？」許常德秒切回「評審模式」，面不改色地說：「比較好很多，不要那麼計較，要知足。」一句話把綜藝效果推滿，也展現他兼具嚴格與幽默的獨特評審風格。
節目中杜忻恬演唱偶像葉璦菱的〈讓我醉別讓我心碎〉，整首歌一氣呵成，康康對她的唱功相當佩服：「就這樣從頭唱到尾，唱得好好，沒有三兩三還不敢上梁山。」許志豪也附和：「就只有杜忻恬的唱功才有辦法駕馭，聽得好過癮。」
提及前輩葉璦菱，杜忻恬透露：「我學唱的時候有學習滿多葉璦菱的唱法。」康康也覺得她的音色跟原唱葉璦菱類似，不料眾人話鋒一轉竟問她是否會喝酒？杜忻恬先是一本正經地說：「平常不會喝酒，但我是會喝酒的。」話才說完，就被眾人直指「她很會喝」，於是許志豪好奇：「妳跟子森聚在一起都喝幾瓶？」杜忻恬急忙澄清：「一起吃飯是不會喝酒，我在家裡也不會喝酒啦。」
郭婷筠跟林秀琪則以演歌方式詮釋詹雅雯的〈淚酒〉，唱完許志豪便脫口：「林秀琪看起來就像是一天到晚都在喝的，而且酒量很好。」林秀琪立刻反駁自己「不會喝酒！」康康則是覺得吳俊宏即使沒喝酒也感覺像喝醉，許志豪還打趣補充：「說不定他們家飲水機打開就是酒。」
反倒郭婷筠自爆：「我的長相看起來像很會喝酒，但我真的不會喝。」她還提及：「每次『他們』醉的跟什麼一樣我都很清醒」，這不禁引起大家好奇究竟醉的是誰？就當許志豪不死心追問「誰醉的最誇張」，郭婷筠突然爆料：「你上次聚餐坐在我旁邊，我還有拍影片，然後你醉了還在我面前哭」，康康頓時也回想起來:「你還叫我小康，小康過來，小于對你不錯」，許志豪驚問「小于是誰」，原來是指于美人，這讓許志豪自己聽了都哭笑不得。
這集自然也少不了「男女對唱」，許常德一時興起現場示範「男女對唱三大招」，第一招是「背對背反省」、第二招是「合掌交流磁場」，第三招是「地位落差階梯式」，指的是一個坐著、一個站著。
接著又聊到對唱默契，許常德表示其實很好奇「森恬CP」在對唱過程中有沒有笑場過？李子森與杜忻恬異口同聲地說：「好像從來沒有。」許常德聽了不敢置信：「原來對唱組合都那麼變態。」接著他又拋出犀利問題：「你們這幾組男女對唱，誰最容易作假？」結果陳隨意竟被點名，許常德則幫他解釋：「只有陳隨意表情演的最自然，因為他結婚很多年，假的很有經驗。」這番說法讓陳隨意只能帶著苦笑接受這份「演技實力」的認可。
《綜藝一級棒》每週六晚間8點在中視、每週日晚間8點在中天娛樂台播出。
《中天關心您| 喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》
延伸閱讀
賴清德拋1.25兆國防預算！陸國防部轟：勞民傷財、枉費心機
川普籲高市避免激化爭端以維護貿易休戰 專家：中美關係為優先
影/距台僅110公里！日與那國島部署飛彈 苑舉正批：比平潭還近
其他人也在看
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
「國民爺爺」李順載出殯！河智苑淚崩：把老師放心裡 後輩演員鞠躬送別
南韓「國民爺爺」李順載於25日凌晨離世，享年91歲。今（27日）天清晨5點30分，在首爾松坡區的首爾峨山醫院舉行告別式與發引儀式，演藝圈大批後輩到場送他最後一程，現場氣氛哀戚沉重。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
（專訪）小禎幫腔胡瓜反燒到自己 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 10 小時前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
原來爸爸是老司機！兒子整理遺物挖出「3.5磁碟片」，網一看秒懂：是紳士神作
對於現代年輕人來說，DVD、CD 這種儲存媒介已經相當少在使用，大多數都是在音樂專輯或是實體主機遊戲上，更別提還有現在幾乎已經消失的「3.5磁碟片」，更可能只有在影視作品中才會見到。而最近一名網友在整理過世父親的遺物時，意外發現了幾張保存良好的磁碟片（軟碟片），由於不知道其中的內容，就發文附上照片向網友求助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 1 天前
衝上Netflix第一名！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜5大劇情看點整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前
男星愛上女學生！「認識3個月就閃婚」 火速升格當爸
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導有「杏壇歌手」美譽的台語歌手陳昶均，睽違3年在今年3月推出第二張台語專輯《一夜情愁》。而他的喜訊不止於此，24日清晨她...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃沐妍挺4個月孕肚首露面！談「趕辦婚禮原因」突淚崩：要為了外婆圓夢
35歲的黃沐妍（小豬）本月初宣布結婚、懷孕雙喜臨門，26日出席公益活動時首度談到當時心情。她透露，其實9月中拍微電影時就已懷孕，但自己一開始還「忘記」這件事，讓家中長輩全嚇壞，直呼進度太快；連合作短片的影后陳淑芳，都是今天在記者會現場才知道消息。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《絕勝》4大卡司曝！宋柏緯成台灣隊長陳傑憲 林家正找他演
《絕勝》4大卡司曝！宋柏緯成台灣隊長陳傑憲 林家正找他演EBC東森娛樂 ・ 2 小時前
（影）《絕勝》台灣隊長揭曉！宋柏緯試鏡2個月 獲演陳傑憲壓力大
以12強奪冠故事改編的電影《絕勝》今天（27日）在樂天桃園球場舉行媒體探班，陳傑憲一角由宋柏緯演出，被問到會不會很有壓力？宋柏緯表示：「超會的欸，壓力很實在！」透露自己等殺青之後，再來看大家對他的評價。據悉，電影成本含宣發破億。《絕勝》今天公布主要角色卡司，宋柏緯演出陳傑憲、張庭瑚演出林家正、胡智強自由時報 ・ 2 小時前
媽媽癌症復發離世！宋芸樺靈骨塔哭到崩潰…認：不是在演戲
宋芸樺在影集《人浮於愛》飾演角色潘心彤，坦言這個角色對她來說非常難詮釋，因為角色在劇中經歷了很多階段的自我成長，最大的困難點在於如何去理解跟感受她的這些過程，而她也曾與角色相似：「以前的我也曾常把自己放在最後面，把別人的感受與想法擺第一，雖然我現在已經跨過那個階段，但看到角色就讓我回想起以前的狀態，就覺得非常心疼這個角色。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
樂天女神遭性騷／長期遭韓籍經紀人性騷！ 樂天廉世彬遭爆「需求助身心科」
今年3月，廉世彬與河智媛、禹洙漢以「樂天韓援三本柱」之姿風光來台，如今卻在與樂天洽談是否續約明年球季之際，爆出她長期遭受韓籍黃姓經紀人的各種騷擾，甚至到了需要求助身心科的地步。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
陳漢典、Lulu喜上加喜！粉絲敲碗成真 嗨喊：特別棒
陳漢典、Lulu喜上加喜！粉絲敲碗成真 嗨喊：特別棒EBC東森娛樂 ・ 1 天前
被爆徵護理助理！歸亞蕾發聲澄清 曝久違回台拍戲關鍵
電影《拾光》由新銳導演宋康欣執導、資深演員歸亞蕾、寇世勳所主演，25日舉辦殺青媒體茶敘。現年81歲的歸亞蕾睽違多年再度返台拍戲，除了分享接演契機外，她也針對先前外傳，她要徵一名有護理背景的助理，月薪卻只給5.5萬一事澄清。中天新聞網 ・ 1 天前