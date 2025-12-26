許志豪爆雙喜臨門「爸爸要當阿公了」 龍千玉大氣送6萬6紅包

許志豪（右）爆出和翁鈺鈞好事近了。（中視提供）

「台語天后」龍千玉在康康、許志豪、陳孟賢、陳隨意、李子森、杜忻恬主持的中視《綜藝一級棒》本週六（27日）最新一集擔任大來賓。近期「雙喜臨門」的她，推出融合戲曲元素的新專輯《戲夢》，也宣布即將舉辦人生首場個人演唱會。

龍千玉不僅帶來好消息，還爆料許志豪曾私下特別介紹翁鈺鈞給她認識，「我還有看到許志豪的媽媽與翁鈺鈞合照」；康康也許志豪和在翁鈺鈞演唱〈相逢〉後，耍起口技的營造嬰兒哭啼聲，暗示著「志豪的爸爸也應該當阿公了」，許志豪也接招秒回：「快來讓我們請客」。

龍千玉在《綜藝一級棒》點評歌手的唱功。（中視提供）

面對吳美琳、陳孟賢演唱〈風鈴聲〉，杜忻恬、李子森詮釋〈愛你的心肝啥人知〉，許志豪、翁鈺鈞演唱〈相逢〉三組CP難分高下的表演，龍千玉相當煩惱，直呼：「評到頭痛」，還一度還在現場唱起「南無觀音世菩薩」，笑說實在太難選。

吳美琳（左）、陳孟賢演唱〈風鈴聲〉。（中視提供）

為了不讓龍千玉為難，許志豪自願退出並說：「我犧牲，只要我們結婚妳包大包一點就好了」，龍千玉也大氣回應：「那六萬六可以嗎」。這時陳孟賢則跳出來說「我跟吳美琳結婚的話，妳都不用包紅包，而且我們洞房妳還可以來看」，話題聊得正嗨，陳隨意卻爆出一句：「我跟我老婆結婚28年，不會再洞房了」，笑翻眾人。

杜忻恬（左）、李子森詮釋〈愛你的心肝啥人知〉。（中視提供）

特別的是，當杜忻恬、蘇宥蓉、林良歡、吳申梅、蕭玉芬、翁鈺鈞、陳怡婷合唱〈對你懷念特別多〉時，特別邀請「江玉琴」同台，意外揭開龍千玉16歲出道時，正是以「江玉琴」為藝名，主攻國語歌壇，直到1987年才改名「龍千玉」轉戰台語歌曲。

康康模仿阿吉仔，唯妙唯肖。（中視提供）

本週節目搭上經典金曲時光機，蘇宥蓉、林良歡演唱李香蘭〈三年〉；吳申梅、蕭玉芬詮釋銀霞〈秋詩篇篇〉；翁鈺鈞、陳怡婷則帶來于櫻櫻的〈一縷相思情〉。康康好奇：「為什麼很多歌都跟『三年』有關？」許志豪笑回：「以前當兵動不動就三年，大家就會覺得三年等很久。」一席話讓經典老歌多了時代共鳴，也為節目增添溫暖又幽默的註解。

蕭玉芬新髮型被虧像是豬哥亮。（中視提供）

另外，蕭玉芬也與林良歡重新詮釋經典歌曲〈夜半路燈〉，韻味十足。康康見到蕭玉芬突然爆料，笑說曾收到觀眾來信想索取蕭玉芬的照片，原因竟是她的髮型神似豬哥亮的「娃娃頭」，眾人一聽都笑翻。

當集陳孟賢和許志豪分別演唱阿吉仔的歌〈人生的腳步〉、〈問天〉，以歌聲詮釋出人生歷練。吳申梅挑戰江蕙高難度金曲〈放袂開〉時還特地坐上高腳椅演唱，唱功備受肯定，但康康卻歪樓吐槽，笑稱她是「阿吉仔上身」，接著康康也模仿起來，誇張的表演綜藝效果滿點。《綜藝一級棒》每週六晚間 8 點於中視、每週日晚間 8 點於中天娛樂台播出。

