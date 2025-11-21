許志豪甜蜜浪漫幫慶生！對象是台語小天后 私下交情曝光

記者鄭尹翔／台北報導

「金曲甜美女神」吳申梅（Gigi）在 11 月 20 日生日當天，原本照常投入節目錄影工作，未料節目開錄前一刻，主持人康康、許志豪突然端出生日蛋糕，現場近百名幕前幕後齊唱生日快樂歌，錄影棚瞬間變成大型慶生派對。突如其來的溫暖攻勢讓吳申梅驚喜得差點落淚，她說：「從來沒有在這麼大的場合被意外慶生，真的很驚喜，也很幸福。」

許志豪、康康驚喜幫吳申梅慶生。（圖／喜上梅梢娛樂）

吳申梅隨後在現場許下三個生日願望，第一個就讓全場大笑——「希望大家都生意興隆、活動滿滿！」第二個則是《一級棒》收視長紅、週週第一。至於第三個願望，她賣關子留在心底，讓氣氛在笑聲中結束。錄影因跳舞需求她穿了平底鞋，身高比兩位主持人矮了不少，康康立即調侃：「申梅妳在地下室嗎？」她秒回：「我在 B2 啦！」笑聲不斷。

吳申梅笑稱這週「不停在吃蛋糕」，從南部工作開始，就有粉絲帶蛋糕探班；甚至有一位五、六歲的小男孩為了聽她唱歌，和媽媽特地帶著「壽桃山」到現場替她提前祝壽，讓她又驚又喜。她開心統計：「這週大概吃了八顆蛋糕，甜到快升天了！」

20 日錄影從下午一路拍到隔日凌晨一點多，體力幾乎耗盡，但回家後還迎來另一波驚喜——老公特地準備深夜蛋糕，替她補上專屬的溫馨慶生。從粉絲、節目團隊到家人，她整整一週陷入被滿滿愛包圍的幸福氛圍，她感動說：「今年真的超級幸福！」

工作方面，吳申梅也在生日當天帶來好消息，預告 2025 年全新壓軸單曲將於 12 月 10 日正式發行。這首歌為她量身打造，她興奮直呼：「真的很好聽！」要粉絲務必鎖定。

