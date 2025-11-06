許志豪穿全身綠當「青蛙王子」 同台李子森唱跳被虧：像高凌風
藝人許志豪和李子森近日在中視《綜藝一級棒》唱跳〈夢中的媽媽〉，為歌曲賦予新意，康康看完笑稱：「我原本還質疑這首歌原唱是甄妮姐，怎麼會找兩個大男生唱？結果你們唱出高凌風的味道，整個像青蛙王子的舞曲！」而錄影當天，許志豪正好一身綠色系西裝，從「郵差先生」變身「青蛙王子」，笑果十足。
而向來不擅舞蹈的李子森，這次也全心投入，自己還加了許多動作，但他不打自招：「錄的時候都不一樣，最精彩的永遠在正式來的時候。」精彩演出被看出似乎有意轉戰「唱跳歌手」。
不過一旁的陳孟賢眼尖點出有人跳錯，許志豪連忙解釋「當然不是我」，但仍被康康戳破：「最後一個Ending動作是你慢了一拍。」許志豪只好轉移焦點「是樂隊老師演奏太快」。
這集節目主題為「能文能舞金曲考驗」，歌手錄前加緊排練，康康也特別點名陳隨意：「上次他表演〈忘情森巴舞〉，根本像在做復健動作，所以不要再把沒入圍金鐘獎怪到我頭上。」
當陳隨意、吳俊宏、沈建豪挑戰劉文正經典歌曲〈熱線你和我〉時，陳隨意再度成為全場焦點，連評審羅文聰都說：「很少看到陳隨意唱快歌的時候表情那麼嚴肅，真的太認真了！」陳隨意則回應：「要認真啊！不能嘻嘻哈哈！」讓許志豪打趣補充：「就是你太專心，我們都忘了旁邊還有沈建豪跟吳俊宏！」羅文聰也肯定眾多藝人其實不跳舞，為了節目甘願挑戰及花時間練習，為節目呈現精彩看點。
而女歌手也是輸人不輸陣，郭婷筠、蘇宥蓉、吳美琳以歐陽菲菲的〈擁抱〉一曲登場，3人自創團名「SHINE YOUNG」，俐落的舞步、精準的節奏大受好評，整集節目歡樂又吸睛。
《綜藝一級棒》每週六晚間8點在中視、每週日晚間8點在中天娛樂台播出。
