許志豪穿綠西裝變青蛙王子！同台李子森被虧唱出高凌風味
《綜藝一級棒》最新一集主題為「能文能舞金曲考驗」，主持人許志豪和李子森合體唱跳〈夢中的媽媽〉，為歌曲賦予新意，康康看完卻笑說：「我原本還質疑這首歌原唱是甄妮姐，怎麼會找兩個大男生唱？結果你們唱出高凌風的味道，整個像青蛙王子的舞曲！」
表演當天許志豪正好一身綠色系西裝，被笑稱從「郵差先生」變身「青蛙王子」，而向來不擅舞蹈的李子森，這次也全心投入，還自己加了許多動作笑說。「錄的時候都不一樣，最精彩的永遠在正式來的時候。」被看出似乎有意轉戰「唱跳歌手」眼尖的陳孟賢在一旁點出有人跳錯，許志豪連忙解釋「當然不是我」，但仍被康康戳破：「最後一個Ending動作是你慢了一拍。」他只好轉移焦點：「是樂隊老師演奏太快」。
蘇宥蓉(左起)、吳美琳、郭婷筠三人自創團名「SHINE YOUNG」。(圖／中視提供)
另一方面，陳隨意、吳俊宏、沈建豪3人挑戰劉文正經典歌曲〈熱線你和我〉，畫面動感十足，陳隨意再度成為全場焦點，連評審羅文聰都說：「很少看到陳隨意唱快歌的時候表情那麼嚴肅，真的太認真了！」陳隨意也認真回應：「要認真啊！不能嘻嘻哈哈！」許志豪則打趣補充：「就是你太專心，我們都忘了旁邊還有沈建豪跟吳俊宏」，羅文聰也肯定眾多藝人其實不跳舞，為了節目甘願挑戰及花時間練習，為節目呈現精彩看點。
而女歌手也是輸人不輸陣，郭婷筠、蘇宥蓉、吳美琳以歐陽菲菲的〈擁抱〉一曲登場，三人自創團名「SHINE YOUNG」，俐落的舞步、精準的節奏大受好評，整集節目歡樂又吸睛。
