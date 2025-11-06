許志豪穿綠西裝變「青蛙王子」 合唱李子森被虧像高凌風

〔記者侯家瑜／台北報導〕中視《綜藝一級棒》最新一集「能文能舞金曲考驗」熱力開唱，眾歌手舞力全開，現場笑聲與掌聲不斷。許志豪與李子森合體演出〈夢中的媽媽〉，將經典歌曲唱出新風味。主持人康康看完打趣說：「原本以為這首歌要女人唱，沒想到你們唱出高凌風的味道，根本是青蛙王子舞曲！」當天許志豪穿著綠色西裝，被笑稱「從郵差變青蛙王子」，逗得全場大笑。

不擅跳舞的李子森這回也豁出去，加入自創舞步，他笑說：「每次錄都不一樣，最精彩的永遠是正式錄影那次。」被虧有意轉型唱跳歌手。錄影中陳孟賢眼尖指出「有人跳錯」，許志豪急喊冤：「當然不是我！」卻被康康戳破「最後一個Ending動作你慢了一拍」，他靈機一動轉移焦點：「是樂隊老師太快了啦！」全場爆笑。

節目另一亮點是陳隨意、吳俊宏、沈建豪合體挑戰劉文正名曲〈熱線你和我〉。康康笑虧陳隨意：「上次你跳〈忘情森巴舞〉像在做復健，這次別再怪我沒讓你入圍金鐘！」這次陳隨意果然火力全開，動作俐落又認真，評審羅文聰大讚：「很少看到他唱快歌時這麼嚴肅！」陳隨意笑回：「要認真啊，不能嘻嘻哈哈！」許志豪則補刀：「他太專心，我們都忘了旁邊還有沈建豪和吳俊宏。」

除了男歌手火力全開，女歌手同樣不輸陣。郭婷筠、蘇宥蓉、吳美琳組成「SHINE YOUNG」，以歐陽菲菲經典曲〈擁抱〉帥氣開場，三人舞步俐落、節奏精準，大獲好評。整集節目從頭到尾笑點滿滿、熱力四射，證明金曲歌手不只能唱，更能跳出新高度。

