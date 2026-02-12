許志豪被指「父女戀」！許常德點出唱情歌唯一優點 康康神插話全場笑翻

《綜藝一級棒》許常德開場放話「不講真心話就不來」金句連連。中視提供

《綜藝一級棒》本週六（14日）再度邀請觀眾最愛、講評犀利卻句句到位的金曲創作人許常德坐鎮評審席。他一上台就對主持群放話：「你們的節目壓力越來越大，我要更努力，今天每一件事都要講到底、講真心話，不然我以後就不來了！」直球對決的開場白瞬間讓全場氣氛緊繃，主持人與歌手當場被嚇到喊想叫車回家，節目還沒開唱，火藥味就先飆滿。

杜忻恬、蘇宥蓉合唱〈無情人請你離開〉，唱完立刻引來許常德犀利開講。他先從歌感切入直指：「唱這首歌很容易透露自己的心情，我感覺蘇宥蓉已經很久沒有談戀愛，杜忻恬反而像是正在談戀愛。」眾人驚呼連連，直喊老師根本會算命。許志豪也加碼爆料：「我們都知道啊！就李子森啊。」沒想到許常德立刻開啟「狗仔模式」神補刀：「也不一定是李子森喔，有可能愛上小王啊。」一句話讓劇情超展開。不過許常德也回到專業點評，認為杜忻恬在詮釋這首歌時，把戀愛中那種若即若離、讓人摸不透的情緒唱得很鮮明。

《綜藝一級棒》翁鈺鈞（左）跟許志豪年齡差被虧稱「父女戀」。中視提供

進行到男女對唱橋段，許常德火力依舊全開、點評直球對決。李子森、杜忻恬合唱〈癡情一陣空〉，他一聽完就精準評語：「他們談戀愛就是以自己為主啦！所以兩個人在台上是互拚。」一句話精準點出兩人舞台張力屬於對抗型火花。輪到許志豪、翁鈺鈞演唱〈紙甲筆〉，許常德從組合氣質切入分析，如果女大男小叫「姊弟戀」那男大女小怎麼算？康康立刻神插話：「要看差幾歲，他們這一對絕對是父女戀！」全場瞬間笑翻。許常德也補上專業觀察，認為許志豪唱情歌最大的優勢，是比其他男歌手更容易唱出「疼女生」的感覺，但也語帶保留笑說：「不過目前也就這一個優點。」犀利又帶哏的評論讓許志豪臉上三條線。

《綜藝一級棒》陳隨意（右）刻意換成條紋情侶裝卻被虧笑像囚服。中視提供

而陳隨意、蘇宥蓉合唱〈夢中情網〉，為了增加評審好感度，還特地換上同樣直線條風格的服裝做整體搭配，沒想到不但沒加分，反被吐槽造型像在「坐牢」，毒舌程度甚至被笑說比陳孟賢先前形容的「雨傘節」還更狠。不過許常德仍給出專業肯定，認為兩人「演唱很成功，但演戲意義不明」，神級總結專業與綜藝效果一次到位。

《綜藝一級棒》杜忻恬唱情歌像是談戀愛。中視提供



