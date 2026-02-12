許志豪被指「父女戀」！許常德點出唱情歌唯一優點 康康神插話全場笑翻
《綜藝一級棒》本週六（14日）再度邀請觀眾最愛、講評犀利卻句句到位的金曲創作人許常德坐鎮評審席。他一上台就對主持群放話：「你們的節目壓力越來越大，我要更努力，今天每一件事都要講到底、講真心話，不然我以後就不來了！」直球對決的開場白瞬間讓全場氣氛緊繃，主持人與歌手當場被嚇到喊想叫車回家，節目還沒開唱，火藥味就先飆滿。
杜忻恬、蘇宥蓉合唱〈無情人請你離開〉，唱完立刻引來許常德犀利開講。他先從歌感切入直指：「唱這首歌很容易透露自己的心情，我感覺蘇宥蓉已經很久沒有談戀愛，杜忻恬反而像是正在談戀愛。」眾人驚呼連連，直喊老師根本會算命。許志豪也加碼爆料：「我們都知道啊！就李子森啊。」沒想到許常德立刻開啟「狗仔模式」神補刀：「也不一定是李子森喔，有可能愛上小王啊。」一句話讓劇情超展開。不過許常德也回到專業點評，認為杜忻恬在詮釋這首歌時，把戀愛中那種若即若離、讓人摸不透的情緒唱得很鮮明。
進行到男女對唱橋段，許常德火力依舊全開、點評直球對決。李子森、杜忻恬合唱〈癡情一陣空〉，他一聽完就精準評語：「他們談戀愛就是以自己為主啦！所以兩個人在台上是互拚。」一句話精準點出兩人舞台張力屬於對抗型火花。輪到許志豪、翁鈺鈞演唱〈紙甲筆〉，許常德從組合氣質切入分析，如果女大男小叫「姊弟戀」那男大女小怎麼算？康康立刻神插話：「要看差幾歲，他們這一對絕對是父女戀！」全場瞬間笑翻。許常德也補上專業觀察，認為許志豪唱情歌最大的優勢，是比其他男歌手更容易唱出「疼女生」的感覺，但也語帶保留笑說：「不過目前也就這一個優點。」犀利又帶哏的評論讓許志豪臉上三條線。
而陳隨意、蘇宥蓉合唱〈夢中情網〉，為了增加評審好感度，還特地換上同樣直線條風格的服裝做整體搭配，沒想到不但沒加分，反被吐槽造型像在「坐牢」，毒舌程度甚至被笑說比陳孟賢先前形容的「雨傘節」還更狠。不過許常德仍給出專業肯定，認為兩人「演唱很成功，但演戲意義不明」，神級總結專業與綜藝效果一次到位。
更多鏡報報導
袁惟仁告別式不准去！陸元琪怒揭前夫家屬對小孩提「惡劣要求」 痛批：那些人是我婚姻殺手
44歲Selina「穿著寬鬆」被爆懷二胎了？ 馬年版本回應曝光
林柏宏化身「圍裙男神」現身三重民宅！ 自爆「市場孩子」出身：爸媽曾擺攤影響我一生
以為中4千！Momo雲端發票詐騙Mail太逼真 受害者崩潰：差點噴2萬 5細節看破手腳
其他人也在看
《一級棒》收視霸榜 除夕夜馬力全開
中視《綜藝一級棒》收視率再度開出紅盤，上周六、7日播出邀來金曲歌后詹雅雯助陣，收視開出2.72漂亮成績，其中詹雅雯點評許志豪與吳俊宏的演唱時，瞬間收視一度飆升至3.24，成為當集最高看點。不光4歲以上的收視亮眼，25至49歲分眾收視也達1.58，可說雙雙輾壓各台，霸登當日所有頻道節目收視排行榜第1名。
李子森、杜忻恬合唱「根本談戀愛」 許常德評語被讚：會算命
【緯來新聞網】歌手杜忻恬在《綜藝一級棒》中和螢幕CP李子森合唱〈癡情一陣空〉，許常德聽完就精準評語：
新北藍白合下一步？李四川宣布參選 黃國昌：我是要選市長
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導台北市副市長李四川，昨（11）日宣布當天下午已經向市長蔣萬安表達將在2月底請辭、參選新北市長，並獲得現任新北市長侯友宜、國民黨前主席朱立倫、新北市副市長劉和然等人的支持，更讓外界好奇未來新北市藍白合的進度。對此，民眾黨新北市長參選人、黨主席黃國昌今（12）日上午受訪喊話，對他最重要的是在新北市長選舉中，與國民黨、李四川彼此之間能夠有好的君子之爭。
吃了誤入「小人國」！？ 毒菇「見手青」施凱爾也愛上｜#鏡新聞
過年期間，民眾免不了大吃大喝，不過吃下肚的東西，真的得非常小心。英國媒體BBC最近就報導，中國雲南有一種食用菇，因為含有毒性，烹調不慎可能會引發中毒，產生幻覺，許多病患形容，眼前會出現許多小小人、小精靈，感覺就像是不小心踏入小人國一樣。
理科太太霸氣發年終！一句「敢填我就敢給」全場驚呆
理科太太今（10）出席自創品牌記者會，除了產品，身為老闆發放的「年終獎金」也引來眾人好奇；沒想到理科太太直言一句「（員工）敢填，我就敢給」，令現場張大嘴巴，表示驚訝。理科太太透露，品牌內部年終不是老闆說了算，而是員工「自己填志願」：「你敢寫，我就敢給。」至於上限？她笑得意味深長，只說「有到幾十萬」，
因禍得福！詐團騙「交百萬黃金」遭攔 婦人賺70萬
屏東縣 / 綜合報導 屏東有 一名 婦人，日前遭詐騙集團誘騙交付「市值439萬黃金」，所幸銀行業者和警方機警，將集團成員逮捕，又因為黃金價格飆漲， 當事人 因禍得福，至少賺了70萬元。 好幾名員警，圍著一名男子他是詐諞集團監控手，與被害人交易過程，和車手遭一網打盡，員警VS.集團監控手說：「用什麼啦，用什麼，不要這樣對我，不要這樣對你，我已經很誠實講了，剛剛第一次問你為什麼不講。」車手雙手被上銬，坐在地上頻頻向警方求情，原來他們日前利用假檢警名義，騙被害人帳戶遭監管，要婦人交付市值上百萬元黃金，被害婦人說：「(他說)以防你串供逃亡，所以偵查不公開，你一定要提出百分之八十的金額出來，我沒有提款卡也沒有什麼那些卡都沒有，他就說不然你就換成金條，比較好交管。」集團成員疑似先假扮成電信業者，和60歲被害婦人說，證件遭人冒用代辦，找來同夥假扮嫌犯，讓被害人以為嫌犯逃了，隨後又有自稱檢警的成員，向被害人表示，因為涉及刑案，要監管帳戶，被害人一度信以為真，到銀樓換了市值439萬元黃金，銀樓業者覺得可疑，幫忙報警。被害婦人說：「他說那些錢他全部都要掌控，會報，我也不曉得那時候金價是怎樣，平常沒在做投資。」剛好那時候很多人在買臨時也沒貨在等就發生問題，臨時換也不知道金價怎麼樣，銀樓業者說：「上升50到70萬左右，剛好事情發生的時候(金價)波動了一下。」婦人換黃金，是在去年12月底，當時黃金1錢16940元，警方1月初利用獎黃金阻詐，婦人因此賺了20多萬，到現在2月12日，黃金1錢19700元，賺了至少70萬元。屏東縣大隊副大隊長江啟超說：「也因黃金價格飆漲，讓原本要被騙買黃金的受害者因而小賺一筆。」金價一路走高，被害人因禍得福，靠著銀樓業者和警方，免於損失錢財，還得到一筆「意外」之財。 原始連結
克里斯汀貝爾花6小時「變臉」當怪人 《科學新娘！》壓力大到尖叫
以「為戲犧牲」聞名的奧斯卡男星克里斯汀貝爾，在新片《科學新娘！》中為詮釋經典角色「科學怪人」，每天花6小時打造特殊造型，從滿臉傷痕、縫線密布的臉龐，到覆蓋全身的仿真皮膚與肌理細節，堆疊出既駭人又迷人的形象。
陳孟賢淚崩！狂讚《陽光女子合唱團》曝最新計劃
出道12年，全球巨星陳孟賢昨晚首度舉辦生日見面會，他在活動尾聲驚喜公開：「2026年個人演唱會正式啟動規劃！」感性表示，這場生日會只是開始，未來希望在更大的舞台，「我們演唱會見！」忍不住淚灑現場。陳孟賢近年演藝事業全面進擊，不僅發行首張專輯《全球巨星》，手握兩檔黃金節目，還登上跨年與尾牙舞台，直播帶
民眾黨尾牙柯文哲登台高歌！唱到「枷鎖怎解脫」哽咽頻拭淚 小草不忍：好心疼
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導民眾黨創黨主席柯文哲昨（11）日出席黨內尾牙活動，並登台獻唱多首歌曲。唱到伍佰的《挪威的森林》時，當歌詞唱到「只...
廚餘養豬明年全面禁用 卓揆：原有435場廚餘養豬場，已有192場不再使用
為防範非洲豬瘟，行政院明定2027年全面禁止廚餘養豬。農業部今（12）日於行政院院會報告「廚餘養豬轉型進度」，行政院長卓榮泰表示，原有435場廚餘養豬場，已經有192場表達不再使用廚餘養豬，占了48%的豬隻頭數，短期內已初步顯現績效。
台灣腐女太會課金！Bomtoon年撈2億台幣 韓媒讚「爆炸性成長3倍」
隨著跨國網路平台發達、版權意識提升，循著正當途徑看網漫的台灣網友越來越多，近期在動漫節引發驚人人潮的韓國網漫平台「Bomtoon」，據悉光是總支付額就突破了100億韓元（約台幣2.1億），十分驚人，台灣網友的課金實力真的不可小覷。韓國報導，Bomtoon的母公司Kidari Studio公布2025
春節連假診所不打烊 雲林50家初1至初3看診
因應春節9天連假，醫院急診可能出現壅塞及醫療量能吃緊情況，雲林縣祭出「春節不打烊基層診所門診獎勵方案」，鼓勵診所大年初一至初三看診，共有50家響應，另有6家社區藥局針對獨居長輩、行動不便者提供送藥到府服務。雲林縣長張麗善呼籲民眾就近找診所，避免造成醫院診所壅塞。
八點檔女神曾智希驚曝胃口不好！媽媽「祭出這招」震驚全網：好幸福
八點檔女神曾智希昨（11）日在社群平台上分享了近況，透露自己近期胃口不佳，身體微微瘦了一些，引起粉絲關注。照片與貼文一出，留言區立刻湧入粉絲的慰問與關心。陳宣如
林柏宏街頭找人蹭飯 親自登門穿圍裙下廚
（中央社記者洪素津台北12日電）演員林柏宏參加實境節目「誰來晚餐」新春特輯，上街尋找願意帶他回家共進團圓飯的家庭，他遇到經營青草茶店的姚家姊妹，還穿圍裙一起做菜，久違的熱鬧餐桌讓他倍感溫馨。
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。
歐康諾夫婦回鍋了！布蘭登費雪、瑞秋懷茲確定接演《神鬼傳奇4》
好萊塢男星布蘭登費雪（Brendan Fraser）與瑞秋懷茲（Rachel Weisz）主演的經典冒險電影《神鬼傳奇》系列，在當年紅遍全球。沒想到等了25年，這對探險夫妻檔再度合體，確定在《神鬼傳奇4》亮相，消息立刻讓粉絲群起暴動。
跟孩子溝通說國語！陌生阿嬤嗆「忘母語很可悲」 她神回1句贏了
每對父母帶小孩的方式都不同，一名媽媽在Dcard中發布貼文，表示帶孩子到百貨公司上廁所時一直都用國語溝通，沒想到一旁的阿嬤竟嗆說，「小孩說話都說國語，可悲啊，母語就這樣被忘掉」。讓原PO傻眼表示，「數落路人真的莫名其妙」。貼文曝光後，引發網友熱議。
蔡瑞雪「橘髮雪乳照」瘋傳！網驚喊認不出 昔日北一女神變化惹議
（記者張芸瑄／綜合報導）曾以「北一女神」爆紅的女星蔡瑞雪，因清新校花形象深植人心，近年也積極在社群分享生活。她 […]
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
小紅書神級仿妝萬人瘋傳！普女一化直接變張員瑛 網友：這根本換一張臉！
這組照片一曝光，留言區立刻炸鍋，有人直呼「這不是化妝，是直接換一張臉吧」，也有人認真拆解，認為關鍵不只是眼妝或唇色，而是整體比例與妝感設定得太到位，從眼神方向、臉部留白到輪廓修飾，全都精準對齊張員瑛那種洋娃娃般的精緻感。不少人原本以為只是運氣好撞臉，結果...