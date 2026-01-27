許志豪被緋聞女友浪漫環抱！自爆很享受被哄 「1貼心行徑」感動她

許志豪和翁鈺鈞互動自然，女生雙手環著男生的肩。中視提供

中視明（28日）晚起8點檔將開播愛情劇《難哄》，戲劇海報上男主角白敬亭背著女主角章若楠，俊男美女的組合賞心悅目，這引起中視節目《綜藝一級棒》3對螢幕CP神複製名場面，上演愛的背背。許志豪和翁鈺鈞互動自然，女生雙手環著男生的肩，巨蟹座的許志豪自認多半都是被哄的一方：「我很好哄，而且很享受被哄的感覺。」

許志豪自曝「好哄又享受」 現實中暖心安撫翁鈺鈞

許志豪覺得在任何關係中，因為自己嘴拙，所以不擅長哄人，但翁鈺鈞卻提及日前有一回她載許志豪和經紀人要去高鐵站，照著導航開仍是找不到路，這時許志豪頻頻安撫她慌亂的情緒跟找路，相當貼心，「其實是已經錯過一班車，再錯過當天就沒車回台北了。」許志豪笑指翁鈺鈞應該內心很害怕要開車載他們回台北。

李子森、杜忻恬分享哄人秘訣 陳孟賢、吳美琳歡喜冤家現身

提到《難哄》這部戲，李子森和杜忻恬不約而同地說「難哄蛋糕超紅」，劇中男主角白敬亭是暖男一枚，細心呵護女主角章若楠，李子森也透露，和杜忻恬一起工作時，覺得最難哄的是根本不知道自己做了什麼讓她不開心，「當發現不對勁時，其實已經不開心一陣子了，所以不知道怎麼哄。」最後李子森便得出結論：「所以男生要警覺性很高。」一旁的杜忻恬也補充：「還有眼色要好一點。」

陳孟賢和吳美琳搞笑重現《難哄》名場面。中視提供

當吳美琳問陳孟賢是否知道「難哄蛋糕」，陳孟賢一回不知道，吳美琳立刻虧他LKK，陳孟賢自曝因為個性獨立，所以不太有機會被哄，倒是他很常要哄粉絲，「有時和粉絲互動，都要照顧他們的心情，曾有粉絲因為沒拿到海報就爆氣，我就要安慰他們。」吳美琳也透露，陳孟賢很會哄爸爸：「我爸爸心情不好時，我就會跟孟賢求救，他一出馬，我爸爸就開心了。」陳孟賢一聽還開玩笑說：「說不定哪天我就成為她的後媽。」



