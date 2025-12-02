許志豪驚喜現身邱議瑩造勢！兩人好交情超過20年 曾上節目唱情歌

記者王一德、林柏翰、SNG / 台北報導

台語歌手許志豪，30號意外現身民進黨立委邱議瑩為了高雄市長初選舉辦的造勢活動，現場連唱多首歌曲，讓邱議瑩支持者聽得入迷，其實過去許志豪還沒踏入演藝圈時，曾擔任邱議瑩的國會助理，兩人因此結緣，好交情延續至今，已經超過20年。

為前老闆站台! 歌手許志豪曾是邱議瑩國會助理

歌手許志豪（2025.11.30）：「雨夜花，雨夜花，受風雨吹落地。」

台語歌手許志豪舞台上唱得賣力，台下觀眾也隨著音樂擺動，但這可不是演唱會現場，而是民進黨立委邱議瑩為了高雄市長初選舉辦的大型造勢。

歌手許志豪（2025.11.30）：「我還沒在演藝界打拚，我做的是立法委員，邱議瑩辦公室的助理，她常常跟我提醒，選民將他的選票投給我，這是對我最大的信任，這也是給我邱議瑩最大的責任 。」

許志豪對老闆邱議瑩滿滿讚美，倆人交情深厚，10幾年前更是一同上綜藝節目。

歌手許志豪vs.民進黨立委邱議瑩（2010.11）：「沒人可以將我們拆散。」

不僅對唱抒情歌，倆人還熟到互開彼此玩笑。

歌手許志豪vs.民進黨立委邱議瑩（2010.11）：「就是以前是個討厭鬼啊，你看她這麼漂亮，對不對，她不笑誰不怕，電話進來，欸9點我要質詢，準備好，那天是她跟我講最多話的一次，就這9個字啊，難怪你記到現在 。」

許志豪節目上自曝助理時期很怕老闆邱議瑩，但倆人不打不相識，反而成為好朋友，這份友誼延續至今，持續20年。

民進黨立委邱議瑩：「他跟我說他為了，站在台上要講什麼，他也思考很久，他應該要怎麼表達他的感情，志豪跟我其實有一個，另外一種不同的交情關係，真是非常的感謝 。」

許志豪選擇現身邱議瑩造勢，也讓倆人的好交情再度成為話題。

