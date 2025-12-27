許志豪「婚禮現場」美照曝光！甜牽新娘深情對唱

許志豪的「婚禮」照曝光。（三立提供）

于美人、許志豪、蔡昌憲主持的三立台灣台《超級紅人榜》本周日（28日）迎來第700集里程碑，特別推出「700集回娘家」特輯，邀請不同時期的選手重返舞台，場面溫馨感人。

許志豪在第一回合「結婚VS生子」攜手翁鈺鈞，上演甜蜜又誇張的「結婚戲碼」，讓現場宛如婚禮現場；評審團則派出許常德和兩位新手爸爸余凱揚、高佳群分享育兒心情，以「人生新階段」迎戰主持群。第二回合「蔡家對決」話題度爆表，由詹雅雯攜手蔡昌憲的二伯蔡豐正同台獻聲，展現深厚情感與歌聲實力；另一邊蔡昌憲與曾宥嘉聯手，將夯曲〈APT〉改編為台語版本，節奏洗腦、創意十足，掀起全場高潮。

蔡昌憲（左）、曾宥嘉表演讓現場氣氛嗨到最高點。（三立提供）

陳子鴻、荒山亮與鄧品硯在第三回合「蛻變人氣組合對決」同台，見證「品硯男孩變少男」的成長蛻變，舞台氣氛全面升溫。于美人則搭檔陳孟賢，以「平民變巨星」為主題，唱出圓夢舞台最動人的核心精神。

蔡昌憲感性表示，《紅人榜》就像他的孩子，「我們彼此在成長中互相學習。從第一集錄影開始，看著節目被越來越多人看見，我也在這裡學到很多，不只是主持的專業，更是從每位選手的人生故事與歌聲中獲得力量。」

陳孟賢（左）、于美人表的舞台溫暖感人。（三立提供）

他回憶最難忘的時刻，是他入伍當兵前，節目特別為他製作專輯錄影，「頂著光頭站上舞台，那一刻就像被送上列車，整個紅人榜團隊在月台為我祝福，真的非常感動。」他也期盼充滿溫度的《紅人榜》能繼續陪伴觀眾走得更遠。

從第200集加入，與節目成長的主持人許志豪，回顧自己從來賓、魔王、外場主持一路走到主持群的歷程，「即使過了將近12年，仍常覺得不可思議，能參與這麼大型的節目，我真的何其有幸。」他直言，《紅人榜》不只是收視長紅的選秀節目，更是讓自己被看見、被磨練的重要轉捩點。

