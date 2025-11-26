許志豪、羅文裕同台助陣 邱議瑩預告首場大型造勢有彩蛋

邱議瑩將於11/30於捷運鳳山西站旁議會路舉辦首場大型造勢。 圖：邱議瑩競選總部/提供

[Newtalk新聞] 高雄市綠營初選進入白熱化階段，各參選人也紛紛舉辦造勢，力拚民調出線。立委邱議瑩今(26)日也發布消息，將於本週日11/30下午三點半於捷運鳳山西站旁的議會路，舉辦首場大型造勢，邀請歌手羅文裕、許志豪同台助陣，並預告還有大咖神秘嘉賓將現身。

邱議瑩表示，本週日是自己的首場大團結活動，想要跟市民說明「邱議瑩是最能延續陳其邁，也是最適合接棒市長的人選」。她也強調「最後彩蛋還有大咖的神秘嘉賓登場」，誠摯邀請大家相揪來做伙贏。

廣告 廣告

此外，她還表示邀請到立法院好戰友林楚茵、邱志偉到場力挺，從同事、戰友的角度，跟市民分享眼中的自己，還有好友「客語金曲歌王」羅文裕及「當紅主持、全能歌王也曾擔任過我助理」的許志豪助陣演出。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

批現行財劃法南北失衡 邱議瑩籲政院放眼20年高雄新機場建設

院版財劃法遭藍白杯葛！ 賴瑞隆批柯志恩欺負高雄人