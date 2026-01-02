許志豪、翁鈺鈞爆秘戀！陳孟賢不忍全招了 揭兩人私下「真實互動」

記者蔡維歆／台北報導

杜忻恬(左)、李子森同台。(圖／中視提供)

本週六邀來林佳儀、何妤玟，兩人合唱〈一個人的我依然會微笑〉，歌聲勾起許多觀眾的青春記憶，滿滿回憶殺。聊到往事，林佳儀提到當年曾到許志豪家的唱片行舉辦簽唱會，簽名海報還被貼在店內，但何妤玟一聽竟「一語拆台」，笑指：「其實許志豪牆上貼的是天心、徐懷鈺還有范曉萱，沒有我們兩個耶。」

翁鈺鈞(左)陳怡婷合唱紀台語歌〈黃櫻桃〉。(圖／中視提供)

許志豪、陳孟賢、李子森、吳俊宏、沈建豪當起阿兵哥，接著由女歌手輪番串連多首「永遠的軍中情人」鄧麗君的經典歌曲，當蕭玉芬帶來神曲〈但願人長久〉時，吳俊宏、沈建豪直接在舞台上做起仰臥起坐，展現阿兵哥的體能。接著杜忻恬以軍中情人之姿登場，李子森立刻大聲尖叫還獻花示愛，「我要為妳表演體操術，妳可以坐在我身上。」然後就做起伏地挺身，甚至加碼示範單手伏地挺身，藉機也對杜忻恬喊話，要她常常來「懇親」。

廣告 廣告

《綜藝一級棒》節目中翁鈺鈞、陳怡婷合唱紀露霞經典台語歌〈黃櫻桃〉時，因為意境是未出嫁的嬌羞情懷，整首歌反覆出現歌詞「嗯嗯」，許志豪聽完力讚翁鈺鈞：「我們家的鈺鈞，『嗯嗯』真的很好聽耶！」一起合唱的陳怡婷聽了覺得吃味：「人家我也有『嗯嗯』啊！」接著陳孟賢爆料許志豪私下交代他幫忙「好好調教一下鈺鈞」，因為她的「嗯嗯」不夠到位，隨即他便親自示範，一臉神情自若、表情陶醉，一次比一次更矯情的「嗯嗯」，自信認為這樣才能把整首歌的層次展現出來。

更多三立新聞網報導

台北跨年收視出爐！人數衝破530萬 ｢大咖歌后演出失常」飆超高收視

70歲白冰冰不藏了！火辣中空透視裝「左側挖一大洞」 真實身材曝光

頻被拱交往阿Ken！安心亞鬆口感情「真實現況｣不藏了：讓彼此更好

遭鬼鬼逼問法式熱吻！大咖影帝當場回嗆不忍了 1句話曝「真實酬勞」

