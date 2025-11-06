許志豪一身綠 有青蛙王子味道

中視《綜藝一級棒》最新一集舞力全開，許志豪和李子森唱跳〈夢中的媽媽〉，康康看完笑說：「這首歌原唱是甄妮姐，結果你們唱出高凌風的味道，很像青蛙王子的舞曲。」錄影當天，許志豪正好一身綠色系西裝，從「郵差先生」變身「青蛙王子」，笑果十足。向來不擅舞蹈的李子森，這次也全心投入，自己還加了許多動作，但他也不打自招：「錄的時候都不一樣，最精采的永遠在正式來的時候。」

這集節目主題為「能文能舞金曲考驗」，康康特別點名陳隨意：「上次他表演〈忘情森巴舞〉，根本像在做復健動作，所以不要再把沒入圍金鐘獎，怪到我頭上。」陳隨意、吳俊宏、沈建豪挑戰劉文正經典歌曲〈熱線你和我〉，陳隨意成為全場焦點，連評審羅文聰都說：「很少看到陳隨意唱快歌的時候表情那麼嚴肅，太認真了。」陳隨意聽後回應：「要認真啊！」許志豪則打趣補充：「就是你太專心，我們都忘了旁邊還有沈建豪跟吳俊宏。」

女歌手們也是輸人不輸陣，郭婷筠、蘇宥蓉、吳美琳以歐陽菲菲的〈擁抱〉一曲登場，3人自創團名「SHINE YOUNG」，俐落的舞步、精準的節奏大受好評。