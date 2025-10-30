許恩怡連三年出席東京影展 拒與范冰冰「站一起拍照」曝可愛原因

范冰冰、許恩怡與白潤音出席電影《地母》東京影展首映。（圖／Photos courtesy of TIFF / © 2025 TIFF）

香港新生代演員許恩怡近期有不少作品上映，先是在《無名指》與郭富城演父女，接著在《久別重逢》與鄭伊健「老嫩配」，躍升香港「國民初戀」。如今她再攜新作《地母》出席第38屆東京影展，談到與團隊相聚敘舊，表示非常開心。

東京影展27日在日本六本木開幕，由張吉安執導、范冰冰、許恩怡與白潤音等主演的馬來西亞電影《地母》入圍主競賽單元，同時亦在當地舉行世界首映。《地母》出品人、製片與一群台前幕後團隊一同踏上電影節的紅毯。

許恩怡跟范冰冰不約而同穿上黑白色圖案禮服，甚有默契，她說：「我們完全沒有搭配好！我只跟冰冰姐（范冰冰），還有弟弟、導演都非常合襯，不過我跟冰冰姐的服裝顏色實在太相近或太搶眼，所以不能站在一起拍照。我們只好靠導演站在我們中間（隔開），但整個過程能和大家一起，感覺非常親切。因為在戲裡面大家的角色都很樸素，這次能夠一起打扮得漂漂亮亮，冰冰姐（范冰冰）非常有能量，加上她的經驗，就像一個大姐姐一樣，我們都非常信任她。」

許恩怡與范冰冰自去年拍攝《地母》後再度碰面，感情依舊，大家有說有笑，觀看電影後大家分享觀後感。回想當日拍攝點滴，許恩怡說：「沒想到自己能夠連續三年出席東京影展，這次與張吉安導演第二次一齊參與，就好像跟家人去旅行那樣開心。大家都是第一次看《地母》，在大銀幕上看對戲、燈光、攝影、剪接、服裝，感覺真的好震撼，令我回想起拍攝時的情況，好多蚊子、好多泥，哈哈！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導

張吉安、范冰冰、許恩怡與白潤音出席電影《地母》東京影展首映。（圖／Photos courtesy of TIFF / © 2025 TIFF）

