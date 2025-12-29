許慧儀專欄》以文化推進體制 席捲全球的泰國粉紅與串流經濟

如果你的印象還停留在泰國電視劇(Thai Drama)就是「婆媳互賞巴掌」或是「粗糙的布景」，那你可能錯過亞洲影視圈最驚人的一次「彎道超車」。更重要的是，除了BL(Boys' Love)劇，近一、兩年，一對對妝容精緻、氣質優雅的泰國女星組合同樣讓上萬名男、女粉絲瘋狂尖叫，且門票秒殺速度絲毫不K-pop韓星。

這絕非偶然，而是如同當時南韓精心策劃的文化輸出戰略的升級版。泰國戲劇正從單一的 BL 引擎，進化為 BL 與 GL(Girls' Love)雙輪驅動。這股被稱為「T-Wind」(泰風)的力量，究竟是如何形成的？

廣告 廣告

從 Lakorn 到 Series：一場美學的斷捨離與升級

過去，泰劇被稱為「Lakorn」(肥皂劇)，主要服務泰國的家庭主婦。然而，隨著 Netflix、Disney+、HBO等國際串流平台進駐，泰劇被迫進行一場「美學升級」。為符合國際平台的採購標準，泰國製作公司開始捨棄傳統棚內拍攝，轉向電影、日韓劇質感，證明泰劇具備輸出高質感內容的能力。但真正讓世界看見泰國的，依然是他們對「性別題材」的大膽探索。

泰國先是靠著 BL 劇成為全球腐文化的霸主，但隨著市場飽和，製作方敏銳發現下一片藍海—GL劇。2022年底，一部名為《粉紅理論》的 GL 劇橫空出世，在YouTube上累積數億次觀看，其主演的兩位女主角迅速成為全球頂流，成功向資本證明女性觀眾不僅喜歡看BL劇，更渴望看到唯美、細膩且具備主體性的女性愛情故事。緊接著，泰國娛樂龍頭與老牌電視台，及獨立創造紛紛入局，推出眾多高規格 GL 作品。這些劇集不再只是滿足男性的凝視，而是由女性編劇、女性導演操刀，瞄準現代女性「Girl Power」的情感投射。



泰國獨創商業模式形成CP經濟2.0，形成泰國軟實力。(Pixabay)

泰國獨創的商業模式—「CP 經濟 2.0」

無論是 BL 還是 GL，劇集的結束只是變現的開始。經紀公司將劇中主角打造成「螢幕情侶」，透過Fan meet、週邊商品、雙人代言來延續熱度。特別是GL市場，粉絲的黏著度與消費力驚人，他們將對角色的喜愛轉化為對女演員的支持，創造比單純偶像崇拜更深的情感連結。

這對泰國來說，更是軟實力與社會進步共同進步的雙人舞，也是藉由而 BL 與 GL 劇提升泰國國際文化形象的最佳載體。更重要的是，這些戲劇在潛移默化中推動泰國社會的法律進程。劇中對同性伴侶日常生活的描繪，從職場到家庭認同，讓大眾看見了 LGBTQ+ 族群的真實面貌。這些影響，也加速2024年泰國正式通過《婚姻平權法案》(2025年1月正式生效施行)，成為東南亞第一個承認同性婚姻的國家。這背後，長年耕耘的BL與近年爆發的GL劇功不可沒。這不僅是娛樂產業的勝利，更是流行文化倒逼體制改革的經典案例。

台灣擁有亞洲最自由的創作土壤，也是亞洲第一個通過同婚的國家，照理說應是 BL 或 GL 題材的沃土。然而，當泰國的BL或GL等CP組合在世界熱燒之時，台灣的影視內容在東南亞的能見度卻似乎正逐漸被稀釋。以泰國戲劇的成功案例，顯示有好的議題仍然不足，背後仍需要一個完整的產業鏈生態，包含選角、劇本等商業化打磨，到劇後「粉絲經濟」的細緻化運營。

這股狂襲而來的「泰式彩虹風暴」，我們除了買票進場，或許更該思考：下一個能讓全球瘋狂的亞洲性別文化符號，台灣有什麼進一步的規劃？(編輯：陳文蔚)

作者》許慧儀 國立臺北教育大學東南亞區域管理碩士學位學程兼任助理教授