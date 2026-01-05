許慧儀專欄》東南亞在後全球化時代的裂變與重鑄

十多年前，在眾人的眼中的東南亞或許只是一個文化、族群多元、勞動力充沛以及等待成長的單一市場。然而，2025年後的東南亞，在美中博弈的結構性擠壓與後疫情時代的經濟重塑下，東南亞正處於歷史性的十字路口。它既是全球供應鏈「去風險化」的最大避風港，也是數位經濟野蠻生長的試驗田地，更是陸權與海權勢力拉扯的斷層線。是一個充滿機遇的領域，也是一個充滿裂痕的地方。

從「世界工廠」到「產銷複合體」的蛻變與挑戰

東南亞在「中國+1」策略驅動下，不再僅是單純承接低階產能的代工基地，而是迅速演化為集「高階製造優勢」與「龐大內需潛力」於一身的「產銷複合體」。第一，供應鏈重組催生製造業升級。受惠「去風險化」的趨勢，全球製造業正加速向東南亞移動。越南、泰國與馬來西亞憑藉日益成熟的產業聚落，成功承接高附加價值的產能。然而，隨著高階製造與數據中心的進駐，能源與綠電轉型成為新挑戰，迫使各國須在經濟發展與減碳壓力中尋求平衡。

第二，製造業紅利轉化為消費爆發力。經濟成長帶動收入提升，讓東南亞龐大的「人口紅利」質變為驚人的消費力。隨著中產階級崛起與數位經濟的高滲透率，已從單向商品出口地，翻轉為吸納全球產品的「世界市場」。超過 6 億人口對電子商務與高端服務的渴望，為跨國企業在製造佈局之外，開啟第二條增長曲線。

娛樂購物狂歡與數位主權的高牆

東南亞擁有全球最年輕的網路原住民群體。過去由 Shopee 與 Lazada 主導的「貨架電商」模式，正被 TikTok Shop 掀起的浪潮衝擊。對於東南亞的 Z 世代而言，購物與娛樂的邊界已經消失，直播帶貨不僅重塑消費習慣，更改變供應鏈，網紅經濟以低價與高頻的內容輸出，對傳統零售業造成嚴重打擊。因此，各國政府驚覺跨國平台對本土經濟的衝擊力，紛紛築起「數位主權」的高牆。從泰國對跨境電商商品的數位稅到越南數據在地化法規，外資面臨的合規成本急劇上升。未來的數位戰場，將不再是單純的流量戰爭，而是如何在「在地化貢獻」與「政府監管」中尋求共存的政治智慧。

陸權向北、海權向東的地緣裂痕

東南亞另一個關鍵則是深沉且危險的地緣政治結構性分裂。儘管「東協中心性」仍是一致口號，但實質上，東南亞正分裂為兩個截然不同的地緣板塊。陸權東南亞是鋼鐵絲路，以寮國、柬埔寨、緬甸及與中國陸路相連的泰國部分區域為代表，正透過鐵、公、基等基礎建設，被深度吸入中國的經濟腹地。各項基礎建設成了中國產業鏈的物理延伸。

海權東南亞則是島鏈防禦連線。菲律賓、越南、印尼等國家在安全戰略上向美、日靠攏。菲律賓將防線推向台海與南海的最前緣；越南則積極引入西方海岸巡防力量。這些國家雖然經濟上需要中國，但在安全上，正在構築一道無形的「海上防波堤」，抗衡大國在南海的擴張。

未來的東南亞不再是一個均質的整體，而是在碎片中尋找新秩序。在經濟上，它是充滿活力的下一個世界工廠及市場。在數位上，它是全球最前衛的消費戰場。在政治上，它正面臨陸權向北(親中)與海權向東(親美)的深刻裂變。在這個裂變與重鑄的時代，唯有看清這些斷層線，才能在混亂中找到真正的黃金。

作者》許慧儀 國立臺北教育大學東南亞區域管理碩士學位學程兼任助理教授