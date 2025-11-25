許成鋼：AI革命非僅美中之爭 是民主與專制對決

經濟學家許成鋼25日指出，AI科技快速發展，這不僅是美、中之間的科技競賽，而是民主資本主義與共產專制的制度對決。他強調，產業革命均源於民主體系，法治、民主市場與科研自由是支持創新的重要土壤，AI發展將拉大民主與專制之間的差距。

李萬居先生跨領域國際論壇講座25日登場，美國史丹佛大學中國經濟與制度中心教授許成鋼以「AI產業革命與科研制度」為題發表演說。

許成鋼指出，回顧歷史，產業革命始終發生在民主資本主義體系。工業革命以機器取代勞動，AI則從根本改寫科學研究與技術開發方式，是人類歷史上全新變革。

他直言AI科技競爭並非僅是美中角力，而是民主資本主義與共產專制的技術之爭，許成鋼說：『(原音)這個提法有非常基本的(錯誤)，第一它不是事實；第二，從政策上看，這是嚴重的錯誤。這不是美國和中國的競爭，而是兩個體系的競爭，這是兩個體系的問題。每一次的產業革命都沒有例外，這一次的產業革命也是相同的。』

許成鋼認為，產業革命需要顛覆性的科學和技術，但極權制度壓抑創新量能，即使頂尖華人科技人才，其重要科研成果也都是在民主制度下發表，AI產業能在民主體系下蓬勃發展。

他進一步說明，民主經濟體普遍具備資本充裕、勞動力短缺兩大特徵，而AI革命的核心在於自動化，能直接補足勞動力缺口，帶動AI技術需求快速增長。反觀中國的AI政策，雖根據「十五五」規劃大力推動積體電路和高階算力晶片等核心技術，但許成鋼分析，中國經濟基本面持續惡化，除了內需市場疲弱，青年失業率居高不下，加上中國正陷入通貨緊縮危機，以上因素都不利發展AI科技。

許成鋼並認為中國投入AI產業並非市場需求，而是基於軍事、社會控制以及與民主體系競爭，許成鋼說：『(原音)你越是投入在這個AI上面，你就越把原本急需要用的資金用到了不該用的(地方)。那麼它為什麼要做這個？因為這是戰略部署，這個戰略部署在什麼地方最重要？在軍事最重要，在用警察社會方面最重要。它在跟美國的戰略競爭上最重要，它認為它一定不能輸給美國的戰略。』

被問及如何看待科技巨頭呼籲美國放寬晶片管制，避免中方在科技競逐上追趕美國。許成鋼回應，全球當前對AI概念混亂，將中國對軍事科技部署誤解為成功的產業政策，甚至主張民主國家應降低干預。事實上，AI創新源自民主資本主義，而非專制政體，中國在核心科學上沒有任何原創，一旦外部技術輸入被切斷，科技能力將急速萎縮。

許成鋼總結指出，AI革命必然屬於民主體系，因為民主市場、法治與科研自由仍是全球AI創新的重要土壤，而AI進展也將拉大民主與專制之間的差距。(編輯：許嘉芫)