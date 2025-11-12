《許我耀眼》慶功宴變「帶貨現場」！趙露思、陳偉霆推銷1600元娃娃 網傻眼：吃相難看
熱播陸劇《許我耀眼》日前舉辦慶功宴，卻意外掀起爭議。原本應是慶祝活動，主演趙露思、陳偉霆卻出現在直播間推銷周邊商品，售價378元（約新台幣1600元）的棉花娃娃禮盒、34.9元（約新台幣150元）的針織襪更是被質疑定價過高，引發網友怒批「吃相難看」，認為慶功宴根本成了「割韭菜現場」。
這場爭議發生在11月10日。當天慶功宴原訂為粉絲同樂活動，卻以長達數小時的直播形式進行，中間穿插多段帶貨環節。劇方雖澄清「慶功宴與電商直播是兩場活動」，但觀眾發現陳偉霆在鏡頭前拿著襪子介紹、趙露思稱「只是路過」卻仍配合互動，配角溫崢嶸更被指全程使用行銷話術催買，讓人直呼「演員被當銷售員利用」。
網友特別不滿周邊商品售價過高，34.9元襪子在市面上約10元就可買到5雙，378元棉花娃娃還需要等3到4個月才出貨。有人嘲諷「這是在賣情懷還是割韭菜」，也有人替演員抱不平，懷疑他們是被迫參與帶貨。
面對風波，劇方隨即發出聲明，解釋趙露思、陳偉霆只是「看到彈幕熱情才短暫互動」，並未深度參與銷售。聲明也指出，商品定價與直播運營皆由騰訊視頻負責，收入歸平台所有，帶貨是為了「延續劇集熱度」，同時強調周邊已售罄，顯示市場反應熱烈。
趙露思粉絲也趕緊出面護主，強調她過去就曾表示「不接帶貨」，這次只是配合活動。但不少網友並不買單，質疑「哪有這麼巧的臨時路過」，批評平台把慶功宴變成「撈金工具」，反而傷了劇集口碑。
也有粉絲持不同看法，認為周邊屬於正版IP延伸商品，收藏價值高於實用價值，只要不是強迫消費就沒問題，不過多數聲音仍呼籲平台應公開成本結構，避免「收割劇粉的真心」。截至11月12日，騰訊方面尚未再回應，但事件已凸顯影視圈在「流量變現」與「情感經營」之間的失衡問題。
延伸閱讀
陸娛女星命運交叉！趙露思簽約新公司「強勢回歸」 虞書欣陷負面風波聲量暴跌
其他人也在看
影／《許我耀眼》慶功宴趙露思合體陳偉霆 主演們輪流還原名場面
[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤趙露思、陳偉霆主演的《許我耀眼》流量飆破20億，10日在成都舉行慶功宴，兩人再度同框，趙露思在用餐過程直播，兩人還原了「妍...FTNN新聞網 ・ 1 天前
趙露思、陳偉霆慶功宴合體 1舉動遭砲轟「割韭菜」官方急發聲了
中國戲劇《許我耀眼》由陳偉霆搭檔趙露思主演，戲劇播畢至今依舊話題不斷，日前官方開啟直播販售該劇的周邊商品，但其中產品價格被認為昂貴且品質差，因此有網友覺得趙露思跟陳偉霆現身直播間是衝流量帶貨，氣得砲轟趁機割韭菜。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
痛失劉真5年！辛龍遭傳「國外再婚」 本人鬆口背後真相
「國標女王」劉真過世後，辛龍遲遲走不出喪妻之痛，消失在演藝圈中，近來卻傳出他已經在國外再婚，對此，辛龍昨（10日）到飛碟電台《夜光家族》與光禹暢談，提及此事，他也無奈表示：「我沒出門留言還是很多，還有人說我出國結婚！實在太誇張，我護照放在那裡都沒動，跟誰結婚？」鏡報 ・ 1 天前
陳偉霆孩子媽辣翻！產後首度露面「真實身材」太震撼：像沒生過
中國39歲男星陳偉霆近來憑藉跟趙露思搭檔合作《許我耀眼》，讓他的演藝事業再攀顛峰，而他不只事業有成，日前更無預警宣布升格人父，情定對象是中國超模何穗，讓網友們相當驚喜，如今一家人一舉一動都備受關注，何穗昨（11日）也曬出產後的近況照，真實身材立刻掀起討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃曉明帶8歲兒子享天倫樂！小海綿「高個長腿」搶鏡 三代同堂畫面超溫馨
47歲的黃曉明11月11日帶著8歲兒子「小海綿」回到青島老家，參加舅舅家孫輩的週歲宴，現場三代同堂，氣氛溫馨融洽。小海綿雖未露正臉，但從側面可見身高明顯抽高、長腿比例搶眼，全程依偎在奶奶懷裡，畫面十分可愛。黃曉明則身穿格紋外套、白T恤與棒球帽，親切地俯身撫摸新生兒頭部，盡顯父愛。姊妹淘 ・ 1 天前
為什麼婆婆看媳婦不順眼？心理學家揭密3大原因：害怕兒子不再愛她
俗話說：「婆媳過招千百回。」這句話形容了婆媳之間的摩擦與衝突。然而，由於每個人的個性、家庭背景和生活環境都不同，因而衍生出各式各樣的衝突，那麼，究竟為什麼會出現婆媳問題？又該如何有效應對呢？《優活健康網》特摘此篇分享婆媳問題的應對方法，幫助婆媳關係更和諧，也讓家庭生活更加幸福。優活健康網 ・ 1 天前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻
黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」姊妹淘 ・ 14 小時前
辛龍推新歌獻給劉真！〈春暖花開〉、〈一夫當關〉首曝光 歌詞逼哭粉絲
歌手辛龍在愛妻劉真2020年離世後，沉寂5年多，昨（10）日終於現身接受飛碟電台《夜光家族》主持人光禹專訪，並正式推出兩首全新創作〈春暖花開〉與〈一夫當關〉，象徵他走出喪妻陰霾、用音樂重新擁抱生活的起點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全智賢公開真實保養法！「不靠醫美」也能凍齡，自律保養法必須學起來！
用運動開啟一天節目中，全智賢透露自己每天早上六點起床，無論天氣好壞，「一定會去運動」。她笑著說：「這是我一天的開始儀式，沒有運動就覺得整天怪怪的。」她也強調，自己抱持「運動是一輩子的學習」這種心態，不追求極限或短期效果，而是讓鍛鍊成為生活的一部分。午餐清...styletc ・ 1 天前
「台版柬埔寨」陪偵弘仁會水房涉洩密律師+1…30萬元交保
「台版柬埔寨」案主嫌「藍道」杜承哲集團涉囚禁4人凌虐致死，且除了竹聯幫弘仁會經營的水房與杜男密切合作外，檢警9月也發現「藍道」集團委任律師鄭皓文、單鴻均、秦睿昀3名律師，與詐團關係密切，涉嫌洩漏偵查祕密給詐團，隨即將3人拘提到案；訊後，3人分依200萬、80萬、50萬交保。檢調12日再兵分3路搜索、拘提律師孫全平到案，警詢後依洩密罪嫌移送台北地檢署偵辦。檢方訊後30萬元交保。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
入冬最強冷空氣來襲！下週一急凍登場 北台低溫恐剩13度
（記者許皓庭／綜合報導）入冬首波強冷空氣即將南下！氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，根據歐洲、美國與德國三大氣象模 […]引新聞 ・ 23 小時前
黑豆水＝消腫神水！趙露思「這樣喝」養髮美顏又瘦身，難怪髮量身材狂勝一票人！
當秋意漸濃、氣溫逐漸下降時，許多人開始出現「水腫」困擾：小腿緊繃、喝再多水也覺得身體浮浮的、甚至臉都變得不夠立體？其實，這並不只是錯覺，而是秋天常見的身體反應。 秋天容易水腫？女星愛喝「黑豆茶」女人我最大 ・ 1 天前
《許我耀眼》陳偉霆升格人父 超模妻產後首露面「逆天身材」太驚豔
大陸男星陳偉霆與人氣小花趙露思，攜手主演的陸劇《許我耀眼》，開播以來話題不斷，收視率節節攀升，成功掀起一波追劇熱潮。而陳偉霆也在上月18日於微博無預警宣布喜訊，透露自己正式升格為人父，讓粉絲又驚又喜。據悉，他的太太正是大陸超模何穗，如今喜迎新生命，令外界紛紛送上祝福。何穗11日終於在社群平台上「小紅書」，曬出一組產後近照，狀態引發大批網友圍觀。中時新聞網 ・ 1 天前
運動降血壓？沒吃「這些食物」效果等於零！超多研究推薦降血壓祕訣
壯世代最怕三高問題，很多人都聽說運動是控制高血壓的重要方法，但其實單靠運動可能效果有限。2017年發表於《AJCN》研究指出，運動搭配低鈉、高鉀與高蛋白飲食，才能真正發揮顯著的降壓效果。 營養師健康2.0 ・ 1 天前
深情不輸具俊曄！辛龍中1.2億樂透歸功劉真 為女兒成料理王曾在校門外等一整天
藝人辛龍自愛妻「國標舞女王」劉真於5年前過世後，便淡出演藝圈，生活重心全轉往照顧愛女。他昨（10日）無預警現身飛碟電台，侃侃而談劉真生病到離世後的心情。除表態終身不考慮再婚，也表示當時很想跟劉真交換心臟，深情令人動容。在劉真過世後，他一手扛起照顧女兒的責任，還自曝女兒剛開始上學時，他早上送女兒進校門，因為太想念女兒，乾脆在車上等女兒下課。鏡報 ・ 1 天前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 1 天前
每年4千人罹泌尿上皮癌 健保擴大給付降3成死亡風險
全台每年新增約4000人罹患泌尿道上皮癌，醫師臨床觀察，4成患者發現時已經2期以上，且復發率高，一旦轉移存活率不到1成。健保署今年10月起，擴大給付晚期泌尿道上皮細胞癌化療後的維持治療，預計每年500人受惠，有望降低患者3成死亡風險，提升整體存活期。中時新聞網 ・ 21 小時前
鳳凰颱風路徑又變了！氣象署預報再往南修 今晚「爆菊颱」撞進台灣
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風預計今（12）晚登陸台灣南部，不過，中央氣象署修正颱風路徑，將再往南修，預計今傍晚至晚間左右通過恆春半島一帶，晚間至深夜從台東至恆春一帶出海，隨後往東北方向移動。民視 ・ 19 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 14 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前