《許我耀眼》慶功宴變「帶貨現場」！趙露思、陳偉霆推銷1600元娃娃 網傻眼：吃相難看

熱播陸劇《許我耀眼》日前舉辦慶功宴，卻意外掀起爭議。原本應是慶祝活動，主演趙露思、陳偉霆卻出現在直播間推銷周邊商品，售價378元（約新台幣1600元）的棉花娃娃禮盒、34.9元（約新台幣150元）的針織襪更是被質疑定價過高，引發網友怒批「吃相難看」，認為慶功宴根本成了「割韭菜現場」。

這場爭議發生在11月10日。當天慶功宴原訂為粉絲同樂活動，卻以長達數小時的直播形式進行，中間穿插多段帶貨環節。劇方雖澄清「慶功宴與電商直播是兩場活動」，但觀眾發現陳偉霆在鏡頭前拿著襪子介紹、趙露思稱「只是路過」卻仍配合互動，配角溫崢嶸更被指全程使用行銷話術催買，讓人直呼「演員被當銷售員利用」。

網友特別不滿周邊商品售價過高，34.9元襪子在市面上約10元就可買到5雙，378元棉花娃娃還需要等3到4個月才出貨。有人嘲諷「這是在賣情懷還是割韭菜」，也有人替演員抱不平，懷疑他們是被迫參與帶貨。

面對風波，劇方隨即發出聲明，解釋趙露思、陳偉霆只是「看到彈幕熱情才短暫互動」，並未深度參與銷售。聲明也指出，商品定價與直播運營皆由騰訊視頻負責，收入歸平台所有，帶貨是為了「延續劇集熱度」，同時強調周邊已售罄，顯示市場反應熱烈。

趙露思粉絲也趕緊出面護主，強調她過去就曾表示「不接帶貨」，這次只是配合活動。但不少網友並不買單，質疑「哪有這麼巧的臨時路過」，批評平台把慶功宴變成「撈金工具」，反而傷了劇集口碑。

也有粉絲持不同看法，認為周邊屬於正版IP延伸商品，收藏價值高於實用價值，只要不是強迫消費就沒問題，不過多數聲音仍呼籲平台應公開成本結構，避免「收割劇粉的真心」。截至11月12日，騰訊方面尚未再回應，但事件已凸顯影視圈在「流量變現」與「情感經營」之間的失衡問題。

