《許我耀眼》翻紅回歸！趙露思遭直擊擺攤賣「7元小吃」 被認出後反應曝光

27歲的中國當紅小花趙露思去年歷經起起伏伏，與前東家銀河酷娛鬧翻解約，一度以為無法回歸演藝圈，還喊話要去開麵館。但《許我耀眼》播出後，讓她成功翻紅，年底簽約新東家虎鯨娛樂、成立新工作室。雖然成功回歸螢光幕前，但近日她被捕捉到真的開始擺攤做生意。

趙露思被網友目擊現身海南三亞亞龍灣博後村夜市，素顏戴著圍裙和帽子，製作家鄉小吃蛋烘糕，一個賣7元人民幣（約32元新台幣），被顧客認出後，她也大方合照、聊天，相當「接地氣」。

網瘋猜擺攤原因 想「自救治癒」

網友質疑，趙露思已成功回歸演藝圈，為何還要擺攤做生意？其他網友則回：「因為他就是很接地氣啊，沒有什麼特殊原因，就是感受生活。」也有人質疑是否是拍影片，過幾天就會剪出成品。而她之前因合約糾紛，身心都生病，粉絲也嘆，她可能想藉此方式「自救治癒」。



