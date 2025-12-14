《許我耀眼》陳偉霆揭官宣成家原因 13歲就喪父...兒出生後感慨：爸還在就好了

陳偉霆接受訪問談到結婚生子。翻攝微博

40歲的香港男神陳偉霆今天憑藉與趙露思合作的《許我耀眼》再攀事業高峰，在中國影視圈人氣大漲之際，10月拋下結婚生子震撼彈，與交往4年、小4歲的的中國超模何穗共組家庭，近日他接受雜誌專訪，也吐露決定官宣的原因。

陳偉霆宣布結婚，也是首度認愛何穗，他表示：「這麼多年，我們不會公開談論感情生活，是出於我們對對方的保護，也是不想讓感情影響到各自的工作。」但是生子後情況又不同，他說：「我們不想把小朋友藏起來。等小朋友長大了之後，我希望讓他知道：你的出生是被爸爸媽媽祝福的，也給了我們面對世界的勇氣。」

廣告 廣告

陳偉霆並不將官宣結婚生子認為是「震撼彈」，他形容：「這不是炸彈，我們在一起很多年，沒有公開回應過；小朋友的到來，是在計劃之內的。看起來是突如其來的事，但對我們來說，其實是按照自己心裡的願景計劃去達到。」

陳偉霆（左）與何穗官宣結婚生子喜訊。翻攝微博

兒子出生後經常想：爸爸還在就好了！

此外，展現父愛，也是陳偉霆彌補自己對父親的遺憾，他提到爸爸在他13歲時就過世，他認為父親對兒子來說是一個「榜樣」，他從17、8歲時就經常想：「如果我爸爸還在多好？」並非是他需要被照顧，「只需要證明給爸爸看。這是一個男人與男人之間的較量，是與生俱來的東西，每個階段都想得到爸爸的認可」。

陳偉霆當爸後希望成為兒子榜樣。翻攝微博

自己有兒子後，陳偉霆也開始思考：「我如何當他的榜樣？」每當想到這個問題，又會感慨同一件事：「爸爸在就好了。」甚至形容自己是「每一分每一秒都在想」，且也經常夢到父親。



回到原文

更多鏡報報導

「古典第一美人」何晴病逝...曾嫁三婚男演員 兒繼承演藝基因出道！同框老爸拍雜誌

陳都靈爆恐遭「獻祭」成下一個于朦朧 「媽媽」驚傳出事了！氣炸報警證明自己

趙露思才剛宣布新東家！工作室立刻開戰了 無預警發聲明喊告17人