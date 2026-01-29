許承傑因為《孤味》和孫可芳合作而認識劉冠廷，加上拍過《愛情城市》其中一段，且劉的個性貼近角色所以決定找他，當初劉冠廷有點擔心無法拿捏重組家庭小孩的狀態，與導演大量溝通後，非但精準詮釋，比劇本角色更入木三分。

許承傑誇讚劉冠廷是個優秀的演員，其中一天內要拍攝全片3場情緒最重的戲，上午先跟飾演父親的庹宗華吵架，下午跟老婆余香凝起爭執，晚上詮釋在喝醉的狀態下含淚與媽媽（楊貴媚飾）深情對唱。最終劉冠廷不但順利完成，母子對唱更是第2次就OK。不斷苦背歌詞的劉冠廷聽到歌手出身的9m88說「你唱得不錯！」開心不已。「我覺得很幸運是他主演，在台灣我也想不到誰可以做到這件事情。」許承傑說劉冠廷獨特的喜感與苦中作樂的個性，貼近角色樣貌。

女主角余香凝則因《白日之下》的演出吸引許承傑注意，且認為她與劉冠廷有CP感，兩人為培養默契，開拍前去玩密室逃脫，迅速拉近距離，余香凝的爽朗讓劉冠廷卸下對「親密距離」的猶豫，火花自然生成。她演出拜別父母時，工作人員哭成一片。（禁止酒駕。找代駕 保平安。）