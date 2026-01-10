許效舜守財法曝光！「六塊肌歐巴」羅時豐自嘲走老運

許效舜（左起）、孫淑媚、羅時豐、李千娜、苗可麗大合唱。（文總提供）

Sandy吳姍儒連續4年主持，文化總會製作，三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，10日晚間在台北流行音樂中心錄製，邀請許效舜、苗可麗、李千娜、羅時豐、孫淑媚、卜學亮、李聖傑等歌手飆唱。

許效舜、苗可麗在融合賀歲喜氣與台味歌廳文化的「WE ARE綜藝夜總會」單元，以累積多年的喜劇現場功力，串起整段演出節奏，製造源源不絕的笑聲，讓觀眾一秒回到70、80年代熱鬧非凡的歌廳現場。

許效舜（左起）、羅時豐、孫淑媚、李千娜、苗可麗妙語如珠。（文總提供）

2人一登場便互虧鬥嘴，迅速炒熱現場氣氛，合唱〈雙人枕頭〉掀起首波高潮。隨後，去年因金鐘表演成為流量王的「六塊肌歐巴」羅時豐接力登台、連唱兩首，魅力全開，還被許效舜笑虧「馬年卻一直叫牛唱歌」，羅時豐也自嘲自己走老運、宛如有福報。

接著，李千娜身穿水鑽流蘇短裙性感演唱〈心花開〉，羅時豐、孫淑媚與苗可麗合唱〈海波浪〉，孫淑媚再帶著舞群演出〈心愛的別走〉，最後五人大合唱〈無言的結局〉，接連表演台語金曲。

許效舜（左）、苗可麗攜手主持、演唱。（文總提供）

聊到過年的紅包，許效舜透露，他將準備超過6位數的紅包，希望能帶讓晚輩養成儲蓄習慣，「該花的時候也要捨得花，但要懂得存」，強調要建立好的生活與用錢模式，他感性表示，金錢只是緣份的盈餘，家人與健康才是不可逆、錯過就不再。

許效舜大方分享他的守財偏方，是把財神爺請回家；苗可麗則說會在門口放紅包袋，會把紅包袋口朝家裡代表守財；3人也說，今年農曆過年的時間都將留給家人。《2026 WE ARE 我們的除夕夜》2026年2月16日晚間8點在三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube、TaiwanPlus等平台播出。

