許效舜成台語推廣大使！以自創曲談角色與人生 「表演的靈魂來自生活 」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
由公視台語台今年開課「台語台表演班」，台北班率先開跑後表現斐然，而為延續「台語台表演班」高雄班也正式開課。本次最受矚目的亮點，就是首堂客席講座迎來許效舜親自授課，以最高規格為課程揭開序幕。而今年高雄班也由金鐘男配蘇達、跨域表演者黃采儀、北影最佳新演員蔡嘉茵共同擔任導師，一同打造更完整的台語演員培訓系統。
深耕台語喜劇多年的舜哥在得知台語台表演班開辦後，立刻主動聯繫台語台，並明確表示，無論課程在哪裡舉行，他一定排除萬難到場，親自把語言與表演的核心傳承給年輕世代。他以「越在地越國際」開場，強調語言是文化的根，而表演者的台語底氣必須從生活累積。
他提醒學員，演員不是模仿，而是理解角色的生命。從語氣、腔調、呼吸、語助詞到情緒節奏，每一項都是角色靈魂的重要拼圖。他說：「你講出台語的自然度，就是角色的可信度。」現場示範讓學員驚呼連連，也瞬間感受到台語在表演中的力量。許效舜強調，演員的基本功有兩項，分別是「無中生有」與「小題大作」如果缺乏生活觀察與常識累積，角色就會像空殼，真正能打動人的表演來自日常。他也親自示範如何以語氣切換年紀、用呼吸決定情緒、以節奏製造張力，並提醒演員替角色建立前史，包括挫折與夢想、壓力與尊嚴，「生活就是演員最好的劇本」。
課堂中，他分也享台語自創曲〈心愛的謝謝〉，這首歌讓出道36年的阿吉仔在 2023 年奪下金曲最佳台語男歌手。他朗讀歌詞：「人生是短短，日子嘛椿無濟，這個家，抹當欠你一個。心愛的，謝謝。」並提醒學員，「沒有生活，就寫不出歌；沒有感情，就演不好角色。」學員們不分男女，聆聽後紛紛分享自己的家庭記憶，說到激動處，不少人當場落淚，深刻感受語言、表演與人生的緊密連結。
更多FTNN新聞網報導
金鐘60／「3大表演內容」曝光！董月花、福州伯全來了
IU橫掃AAA 6大獎！獲年度最佳演員 高雄世運放煙火1分鐘慶祝超壯觀
鏡爆焦點／邱澤許瑋甯大婚現場直擊 章廣辰為許光漢無視張軒睿揭祕
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 95
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 12
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 35
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 2 天前 ・ 7
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 7
昔與劉德華齊名！64歲男星宣布退演藝圈「不再拍戲」 震撼原因全說了
64歲港星黃日華踏入演藝圈多年，憑藉主演《過客》一炮而紅，陸續累積不少代表作，包括、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》 等劇，深受觀眾的喜愛，豈料，日前黃日華受訪時拋出震撼彈，宣布退出演藝圈，未來不再接拍戲劇。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 5
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 114
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 56
傳陳水扁斜槓開節目！任鏡電視政論主持人 台中監獄回應了
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導保外就醫中的前總統陳水扁，傳出明年將與鏡電視合作，將斜槓電視主持人開設節目。消息傳出後，引起外界質疑，認為陳水扁多...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 522
小S獻聲跨年影片淚崩「具俊曄疑暖心陪伴」 賈永婕發聲洩內幕
4日晚間，賈永婕公開小S錄音的幕後花絮，可見小S看到旁白台詞後用哭腔喊「媽呀賈永婕，妳給我寫這種台詞」。錄著錄著就被回憶擊中，現場一度中斷，哽咽到講不下去，後面只能緊握拳頭、咬著牙慢慢錄完。而副控室角落坐著戴帽子男子，被網友誤認為大S丈夫具俊曄，靜靜盯著小S錄...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 14
AAA頒獎典禮／IU、Stray Kids奪大賞！IVE表演邀佐藤健、朴寶劍熱舞！金裕貞、惠利撒嬌挑戰萌翻全場…典禮亮點、得獎名單一次看
由韓國媒體 STARNEWS 舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮2025年AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，14:00紅毯、16:00頒獎典禮正式開始。由三立都會台、LINE TV、LINE TODAY、LINE TODAY 娛樂、LINE MUSIC 官方帳號等平台完整播出（轉播稍有延遲，請自行確認該單位播出時間）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 38
直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大
朴寶劍頂著中分頭清純模樣登場，更親民與現場粉絲互動，幸運粉絲簡直高興到在現場不停跳躍；IU緊接著登場，千名粉絲默契地齊聲高喊「IU、IU、IU」，展現台粉熱情。而今年爆紅的 CORTIS 一出場更是全場尖叫聲最大，其中昔在台灣求學的台泰混血成員 JAMES（趙雨凡），更是首次在台灣登台演出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
野生朴寶劍買肉燥飯！撞見男神現身庶民名店 一早愛河畔慢跑又被捕獲
2025 AAA（Asia Artist Awards）在高雄登場前夕，韓國人氣演員朴寶劍突然「野生現蹤」在地小吃店，再度印證他暖心又接地氣的本色。一名網友昨（5）日晚間外出覓食，在排隊購買知名肉燥飯時，意外撞見朴寶劍就在店外壁邊停留，讓他當場愣住，直呼：「這種機率比中樂透還扯！」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 38
獨家／李國超高欣欣婚宴前心情曝光「興趣不同」甜喊：我不能沒有她啦！
華人演藝圈知名演員李國超與高欣欣，愛情長跑20年、在登記結婚之後，要補婚宴與大家分享喜悅了。兩人婚宴訂在2025年12月12日台北維多利亞酒店。婚宴前，李國超接受《三立新聞網》獨家訪問，他爆笑說：「我們興趣不一樣啦，但深愛彼此，我已經不能沒有她，我會天天把欣欣寵愛的像小公主，疼她、愛她、讓她跳國標舞、燒好菜給她吃。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
范瑋琪鬆口「六年低潮心聲」親揭參賽《歌手2025》內幕
范瑋琪透露參加《歌手2025》其實是突然收到邀約，單純想說就去唱一首歌，但因為已經很久沒上電視節目，因此還是會有失常的時候，面對網友的批評指教，她說「畢竟真的是沒有唱好，但是我覺得人不一定總是perfect的，我上這個《歌手》是開心的。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 71
炎亞綸才宣布進軍泰國開唱！突宣布延期、開放退票「真實原因曝光」
炎亞綸日前在生日會送上驚喜，推出全新專輯《Ikigai》，並宣布在12月20日要飛往泰國曼谷當地開唱，是他首次在泰國舉辦演唱會，4日卻突然宣布延期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 29
林逸欣醫生爸病倒住院模樣曝光！ 媽媽爆哭告白網友超心疼
林逸欣日前在婚禮上播放成長影片，被網友譽為她是被愛富養長大的女孩，和爸媽深厚的感情跟良好的互動，都是社群熱議話題，近日她的醫生林爸爸因身體不適住院，需靠輪椅來行動，讓網友們相當擔心林爸爸的身體狀況。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 1
吳慷仁回歸台劇《時候》 言承旭、張鈞甯再合體「十大豪華卡司曝光」
導演曹瑞原新作《時候 A Time》，5日正式公佈卡司名單，由言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群主演，該劇也是吳慷仁簽約中國大陸經紀公司後，再度回歸台劇新作。特別的是，張鈞甯這回不只演出，還擔任了本劇監製，曹瑞原導演特別感謝對方，讓他可以更專注於創作：「賣片的事情就交給鈞甯處理。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 28
F4真的變F3了！無預警發新歌MV 周杰倫、阿信超夢幻組合讓粉絲嗨翻
F4今年7月登上五月天大巨蛋演唱會合體，勾起許多粉絲過往回憶，原本傳出F4要準備新專輯跟巡演等規劃，但朱孝天「大嘴巴」而因此喊卡。先前《鏡報》獨家報導，F4將會變成F3形式推出新歌，昨（5）日相信音樂無預警發布〈恆星不忘Forever Forever〉，由「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，再搭配上天王周杰倫及天團五月天阿信共5人一起合唱，再度讓眾多粉絲嗨翻。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9