許效舜成台語推廣大使！以自創曲談角色與人生 「表演的靈魂來自生活 」

由公視台語台今年開課「台語台表演班」，台北班率先開跑後表現斐然，而為延續「台語台表演班」高雄班也正式開課。本次最受矚目的亮點，就是首堂客席講座迎來許效舜親自授課，以最高規格為課程揭開序幕。而今年高雄班也由金鐘男配蘇達、跨域表演者黃采儀、北影最佳新演員蔡嘉茵共同擔任導師，一同打造更完整的台語演員培訓系統。

公視台語台打造全台唯一台語演員訓練計畫，金獎台語大師許效舜力挺，為高雄班揭開序幕 。（圖／公視台語台提供）

深耕台語喜劇多年的舜哥在得知台語台表演班開辦後，立刻主動聯繫台語台，並明確表示，無論課程在哪裡舉行，他一定排除萬難到場，親自把語言與表演的核心傳承給年輕世代。他以「越在地越國際」開場，強調語言是文化的根，而表演者的台語底氣必須從生活累積。

他提醒學員，演員不是模仿，而是理解角色的生命。從語氣、腔調、呼吸、語助詞到情緒節奏，每一項都是角色靈魂的重要拼圖。他說：「你講出台語的自然度，就是角色的可信度。」現場示範讓學員驚呼連連，也瞬間感受到台語在表演中的力量。許效舜強調，演員的基本功有兩項，分別是「無中生有」與「小題大作」如果缺乏生活觀察與常識累積，角色就會像空殼，真正能打動人的表演來自日常。他也親自示範如何以語氣切換年紀、用呼吸決定情緒、以節奏製造張力，並提醒演員替角色建立前史，包括挫折與夢想、壓力與尊嚴，「生活就是演員最好的劇本」。

許效舜以自創曲〈心愛的謝謝〉談角色與人生：「表演的靈魂來自生活 。」（圖／公視台語台提供）

課堂中，他分也享台語自創曲〈心愛的謝謝〉，這首歌讓出道36年的阿吉仔在 2023 年奪下金曲最佳台語男歌手。他朗讀歌詞：「人生是短短，日子嘛椿無濟，這個家，抹當欠你一個。心愛的，謝謝。」並提醒學員，「沒有生活，就寫不出歌；沒有感情，就演不好角色。」學員們不分男女，聆聽後紛紛分享自己的家庭記憶，說到激動處，不少人當場落淚，深刻感受語言、表演與人生的緊密連結。





