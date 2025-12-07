許效舜成台語表演班講師 現場示範學員全驚呆

【緯來新聞網】深耕台語喜劇多年的許效舜近期得知，公視台語台今年開課「台語台表演班」後，主動聯繫台語台，明確表示無論課程在哪裡舉行，他一定排除萬難到場，親自把語言與表演的核心傳承給年輕世代。舜哥也以多年拍戲、綜藝、廣播經驗分享演員在鏡頭前最重要的是「真實」與「反應力」，語言能力更直接影響表演深度。他說：「你講出台語的自然度，就是角色的可信度。」現場示範讓學員驚呼連連，也瞬間感受到台語在表演中的力量。

許效舜主動自薦上陣「台語台表演班」高雄班。（圖／公視台語台提供）

這是擔任客座講師，許效舜強調，演員的基本功有兩項，分別是「無中生有」與「小題大作」。如果缺乏生活觀察與常識累積，角色就會像空殼；真正能打動人的表演來自日常。他示範如何以語氣切換年紀、用呼吸決定情緒、以節奏製造張力，並提醒演員替角色建立前史，包括挫折與夢想、壓力與尊嚴，「生活就是演員最好的劇本」。

公視台語台打造全台唯一台語演員訓練計畫。（圖／公視台語台提供）

課堂中，他分也享台語自創曲〈心愛的謝謝〉，這首歌讓出道36年的阿吉仔在 2023 年奪下金曲最佳台語男歌手。他朗讀歌詞：「人生是短短，日子嘛椿無濟……這個家，抹當欠你一個。心愛的，謝謝。」並提醒學員：「沒有生活，就寫不出歌；沒有感情，就演不好角色。」學員們不分男女，聆聽後紛紛分享自己的家庭記憶，許多學員因由阿公阿媽帶大，如今回頭學台語，更能理解語言背後的情感重量，說到激動處，不少人當場落淚，深刻感受語言、表演與人生的緊密連結。



今年的「台語台表演班」高雄班跨領域豪華師資大集結，包括金鐘男配蘇達、全方位表演者黃采儀、北影最佳新演員蔡嘉茵、金鐘視帝黃河、北影最佳女配白靜宜、台語指導林良儒與廖淑鳳、編劇張文綺與陳文梓、導演洪偉哲、我在娛樂負責人陳慶宇、法律顧問吳裕程律師等，從語言、表演、劇本、媒體公關到法律，打造完整演員養成路徑。

