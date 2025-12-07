許效舜授課台語表演班 分享「越在地越國際」

（中央社記者王心妤台北7日電）公視台語台今年開表演班，繼台北後，在高雄開課，今天由藝人許效舜授課，他認為「越在地越國際」，強調語言是文化的根，並以自創曲「心愛的謝謝」分享表演的靈魂來自生活。

根據主辦單位提供的資料，此次是許效舜主動聯繫希望想分享個人經驗，今天的課程還有金鐘獎男配角蘇達、表演者黃采儀、台北電影獎最佳新演員蔡嘉茵共同擔任導師。

台語台台長呂東熹表示，雖然近年台語劇國外表現亮眼，但台語影視圈仍面臨台語演員斷層的問題，但像許效舜擔任評審長的「Talk Talk秀台語」挖掘台語脫口秀新秀獲得好評，期待透過課程打造台語演員培訓系統。

許效舜分享，「越在地越國際」開場，強調語言是文化的根，表演者的台語底氣必須從生活累積，演員不是模仿，而是理解角色生命，從語氣、腔調、呼吸、語助詞到情緒節奏，每一項都是角色靈魂的重要拼圖，作為表演者，真實及反應力是最重要的，「講出台語的自然度，就是角色的可信度」。

許效舜表示，演員基本功是無中生有及小題大作，若缺乏生活觀察與常識累積，角色會像空殼，真正能打動人的表演來自日常。他並以台語自創曲「心愛的謝謝」歌詞分享，沒有生活，就寫不出歌；沒有感情，就演不好角色。（編輯：管中維）1141207